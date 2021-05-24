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CHP, Meclis Başkanı Şentop'a başvurdu

24.05.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP TBMM Grubu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği "organize suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçi"nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği "organize suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçi"nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekili tarafından imzalanan yazıda, "İçişleri Bakanı Soylu’nun üstünü kapalı bıraktığı iddia, tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin üzerinize yüklediği sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyoruz" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Mayıs'ta TRT Haber'de katıldığı programda Sedat Peker ile kendisi arasında aracılık yaptığı ileri sürülen gazetecilerden haberinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı vermişti: "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Keklemişler ben ne yapayım? Kim keklediyse hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" ifadelerini kullanmıştı.

"Kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalı"

CHP'nin Şentop'a gönderdiği yazıda "Yetkisini milletten alan siyasetçilerin organize suç örgütü üyeleri ya da liderleriyle para trafiğine girmiş olmasının, bir İçişleri Bakanı tarafından dile getirilmesi, büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişinin, söz konusu ilişki ağını bilmesine karşın hiçbir işlem yapmamış olması, vahim bir tabloya işaret etmektedir" denildi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak sizin asli göreviniz, Meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır" denilen yazıda "İddia edildiği üzere organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa ve söz konusu siyasetçi mevcut ya da geçmiş yasama dönemlerinde Parlamento'da görev almışsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır. Siyaset, kirli ilişki ağlarından temizlenmelidir" ifadelerine yer verildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili Soylu'nun yanıtlaması istemiyle daha önce de TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunmuştu.

DW / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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