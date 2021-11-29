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CHP Mehmet Sevigen'i ihraç etti, Tanju Özcan ve Alim Karaca'yla ilgili kararını 3 Ocak'a erteledi

29.11.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uyarı cezası istemiyle disipline sevk edilen Bolu Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararını 3 Ocak'a erteledi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

CHP Mehmet Sevigen'i ihraç etti, Tanju Özcan ve Alim Karaca'yla ilgili kararını 3 Ocak'a erteledi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uyarı cezası istemiyle disipline sevk edilen Bolu Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararını 3 Ocak'a erteledi.

YDK, İstanbul İl Disiplin Kurulu eski milletvekili Mehmet Sevigen'i ise partiden ihraç etti.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplanan CHP YDK, Özcan ve Karaca hakkındaki dosyaları görüştü.

Her iki belediye başkanı da bir önceki toplantıda savunmalarını YDK'ye sunmuştu.

YDK'nın bugün kararını vermesi bekleniyordu.

Özcan, başörtülü bir kadınla ilgili sözleri, Alim Karaca ise bir yurttaşa küfrettiği görüntüler kamuoyuna yansıması üzerine CHP MYK tarafından "uyarı" istemiyle disipline sevkedilmişti.

Çağlayan'dan bant kaydı istenecek

Tanju Özcan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında, bir anısını anlatırken sarf ettiği, "Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz" dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz" dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş" sözleri nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Özcan'ın savunmasında, Çağlayan'dan yayının bant kaydının YDK üyeleri tarafından dinlenmesini talep ettiği, bu talebe olumlu yanıt veren YDK'nın bu nedenle iki belediye başkanı ile ilgili kararı 3 Ocak'a ertelediği öğrenildi.

CHP

Sevigen'e ihraç

YDK, eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in ise kesin ihracına karar verdi.

Mehmet Sevigen, CNN Türk yayınlarına katılmama yönünde 6 Şubat 2020'de alınan parti kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul İl Yönetimi tarafından İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kurul, 2 Nisan 2020'de Sevigen'in ihracına karar vermişti.

Ancak CHP YDK, Sevigen'in CNN Türk televizyonuna çıktığı tarihte, parti kararından haberinin olmayabileceğini gerekçe göstererek, Sevigen'e verilen ihraç kararını "kınamaya" çevirmişti.

Daha önce kınama veren YDK bu kez ihraç etti

Ancak İstanbul il yönetimi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle Sevigen'i ikinci kez disipline sevk etti. İl Disiplin Kurulu da ikinci kez Sevigen'in ihracına karar verdi.

YDK, bugünkü toplantısında İstanbul İstanbul İl Disiplin Kurulu'nun Sevigen hakkındaki kararını görüşerek karara bağladı ve bu kez İl Disiplin Kurulu kararına uyarak, Sevigen'in partiden ihraç edilmesini kararlaştırdı.

Sevigen'in, iktidara yakın medya kuruluşlarında, parti ve genel başkan aleyhindeki açıklamaları nedeniyle ihracına karar verildiği belirtildi.

Sevigen, milletvekilliği döneminde eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yakın isimler arasında yer alıyordu.

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