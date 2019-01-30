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CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Seçer’e coşkulu karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, partisinin il başkanlığında partililerle buluştu.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, partisinin il başkanlığında partililerle buluştu. Seçer, başkan adayı olmasının kendisi için övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Az konuşacağız, çok iş yapacağız. Allah’ın izniyle, sizlerin yardımıyla büyükşehir belediye başkanı olacağım" dedi.
Partisi tarafından aday gösterilmesinin ardından Ankara’ya giden CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ardından kente dönen Seçer, partililer tarafından Mersin Stadyumu önünde karşılandı. Buradan konvoy eşliğinde CHP İl Başkanlığına gelen Seçer, partililerle buluştu. İl Başkanlığı önüne getirilen otobüsün üstünden partililere seslenen Seçer, bugünün tarihi bir gün olduğunu dile getirdi.
Mersin’e bu sefer büyükşehir belediye başkan adayı olarak geldiğini kaydeden Seçer, "Bu benim için övünç kaynağıdır. Sorumluluğumun, yükümün farkındayım. Allah’ın izniyle, sizlerin yardımıyla büyükşehir belediye başkanı olacağım. Allah beni mahcup etmesin. Birlikte Mart’ın sonunda baharı getireceğiz. 8 yıl milletvekilliğinizi yaptım. Bu partide her kademede görev aldım. Mersin önemli. Mersin dünya kentidir. Mersin’i yönetmek zor ama Mersin bir kardeşlik kentidir. Mersin’i yönetmek zor olduğu kadar bir o kadarda kolay. 2014’de üzüntüler yaşadık. 15 yıl yönetimimizde olan belediyeyi kaybettik. Şu ya da bu sebeple kaybettik. Zafiyete düştük, gaflete düştük, delalete düştük ama kaybettik. Mersin’e yaraşan CHP’li bir belediye başkanı olmalı. Bu bilinçle yola çıktım. Mersin’e yönetecek olan belediye başkanı Cumhuriyetçi, Atatürkçü, devrimci, kardeşçe çalışan, halkçı bir belediye başkanı olmalı. Biz de bunlardan dolayı yola çıktık" diye konuştu.
3 başlık altında proje yaptıklarını kaydeden Seçer, "Birinci sırada ekonomik projeler yer alacak. Biz yatırımcı bir belediye olacağız. Biz kenti cazibe merkezi haline getirerek yatırımları buraya çekeceğiz. İşsizliği ortadan kaldıracağız. İşsizlik bir kader değildir tembelliktir. Tarıma yönelik önemli projeleri hayata geçireceğiz. Belediyenin parası halkın parasıdır. O paraları halka harcayacağım, yoksulların da babası olacağım. Ben Allah’ın yarattığı her varlığın belediye başkanı olacağım. Az konuşacağız, çok iş yapacağız. Mersin’de işsizlik, trafik, çevre, betonlaşma gibi birçok sorun var. Ancak bunların çaresi de var. Biz seçimi kazanacağız. Bugüne kadar yanımızda olan ve bundan sonra da yanımızda olacak herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Seçer, partililere karanfil attı.

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