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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

"Gerekiyorsa bu sene tatil yapmayalım, toplumun beklentilerini karşılayacak yargı reformunu Meclisten çıkaralım"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Gerekiyorsa bu sene tatil yapmayalım, toplumun beklentilerini karşılayacak yargı reformunu Meclisten çıkaralım." dedi.

Başarır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 10 Temmuz'un Dünya Hukuk günü olduğunu anımsattı.

Her yıl yayınlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye'nin, 2019 yılı raporuna göre 126 ülke arasında 109'uncu sırada yer aldığını ifade eden Başarır, "Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği endekste Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında geçen yıl gibi bu yıl da sonuncu sırada yer aldı." diye konuştu.

Her meslek kesiminde olduğu gibi avukatların sorunlarının da çığ gibi büyüdüğünü belirten Başarır, "100 bine yaklaşan avukat sayısı, mesleğe yeni başlayan avukatlar için hem iş bulma sorunu oluşturdu hem de iş bulan genç avukatlar zorlu şartlarda ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı." dedi. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve küçük ortağı MHP, Meclisi 20 Temmuz'da kapatma niyetinde. Bizler bir yıldır milletvekili olarak görev yapıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki bu sürenin sadece 4 ayında yasama faaliyetinde bulunabildik. Oysa bizden umutla yasa bekleyen milyonlarca vatandaşımız var.
Emeklilikte yaşa takılan yüz binler, atanamayan öğretmenler, 3600 ek gösterge bekleyenler, tutuklu ve hükümlü yüz binlerce vatandaş ile yakınları, mahkeme kapılarında yıllarca hak arayan vatandaşlarımız bizlerden çözüm beklerken AKP'li ve MHP'li milletvekillerimiz tatile çıkmak istiyor. Onlar belki denize, yaylalara, yurt dışına gidebilecek ama bizlerin bu sorunları çözmeden sokağa çıkmaya, tatil yapmaya vicdanımız el vermiyor. Gelin, gerekiyorsa bu sene tatil yapmayalım, bir ay daha çalışalım, ilgili komisyonlarda tüm toplumun beklentilerini karşılayacak yargı reformunu görüşelim ve Meclisten bu yasayı çıkaralım. Tatil yapamasak da toplumun karşısına çıkabilecek bir duruşumuz olsun."

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır basın toplantısı Reform Tatil TBMM yargı

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