CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "İleride Akkuyu’da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil maalesef yananlar ödeyecek. Bu projeyi durdurun ki ileride bir gün birileri yaşanan facianın dizisini çekmesin ve Mersin, Çernobil olmasın." dedi.

Antmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 6 Nisan 2019 tarihinde Mersin-Akkuyu’da nükleer santralde reaktörün oturacağı temelin iki kere çatladığını belirtti.

Nükleer santralin çalışmaya başladığında yeni bir çatlağın olmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının garantisinin asla verilemediğini ifade eden Antmen, "Dünya’da örneğin daha önce Çernobil’de, Fukuşima’da nükleer kazalar yaşanmış, bu bölgelerde bütün doğa, canlılık yok olmuş, insanlar yaşamını yitirmiştir. Uzun yıllar geçmesine rağmen bu bölgelerde halen yaşam oluşamamaktadır. Mersin Akkuyu’da santral inşaatında yaşanan çatlak geleceğimizde, bölgemizde ve ülkemizde de çatlak oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Yarın yaşanacak bir kazada cenneti cehenneme çevirmemek için bir an önce bu proje durdurulmalıdır." ifadesini kullanan Antmen, "bütün gelişmiş ülkelerin nükleerden vazgeçtiğini; Türkiye'nin imkanı olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak yerine sanayi ülkelerinin ellerindeki eskimiş nükleer teknolojileri satın aldığını" öne sürdü. Antmen, şöyle devam etti: