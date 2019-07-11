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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

"Çiftçilerimizi icra baskısından kurtarmak, toprakları üzerinde üretime devam etmesini sağlamak için mutlaka borçları, faizleri silinerek yapılandırılmalı"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Çiftçilerimizi icra baskısından kurtarmak, toprakları üzerinde üretime devam etmesini sağlamak için mutlaka borçları, faizleri silinerek yapılandırılmalı." dedi.

Gökçel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini, işsizliğin her geçen gün arttığını, iş bulanların maaşının enflasyon karşısında her gün eridiğini söyledi.

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılan zammın enflasyon oranlarını yansıtmadığını ifade eden Gökçel, üreticilerin de girdi maliyetlerindeki artış karşısında ezildiğini savundu.

Seçim bölgesi Mersin'deki vatandaşların ve çiftçilerin bankalara 31 milyar liranın üzerinde borçlandığını, Ocak 2018'den bu yana 6 bin 379 esnafın kepenk kapattığını belirten Gökçel, Mersin'de takipteki kredilerin ise 2 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Gökçel, aşırı borçlarından dolayı Ziraat Bankasından kredi imkanı bulamayan çiftçinin tarlasını, evini ve bütün mal varlığını ipotek ettirip özel bankalardan cari faizle borçlandığını anlatarak, "Ziraat Bankasının tarımsal kredi faiz oranı yüzde 8-10 bandından yüzde 16'ya çıktı. Tarım kredi kooperatifleri 1 yıl vadeli işletme kredilerinde yüzde 27,5 ve 4 yıl vadeli yatırım kredilerinde yüzde 32,5 faiz alıyor. Tarım kredi kooperatifleri çiftçiyi üretimde tutacak önlemler almak yerine açıkça özel banka gibi faiz uyguluyor." diye konuştu.

CHP'li Gökçel, uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin borç miktarının 117 milyar lira olduğunu öne sürdü.

Çiftçinin bu şartlarda borcunu ödeyemeyeceğini söyleyen Gökçel, "Çiftçilerimizi icra baskısından kurtarmak, toprakları üzerinde üretime devam etmesini sağlamak için mutlaka borçları, faizleri silinerek yapılandırılmalı. Çiftçilerin talebi budur." ifadesini kullandı.

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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel çiftçi borçları

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