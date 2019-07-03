CHP Mersin Milletvekili Gökçel:

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sulama fiyatlarının çiftçiye güvence oluşturacak şekilde azaltılması gerektiğini söyledi.

Gökçel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sulama suyu sorununun, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirtti. Ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı için 2011'de Sulama Birlikleri Kanunu çıkarıldığını dile getiren Gökçel, kanunun 2018'de değiştirildiğini, birliklere, çiftçilerin değil Devlet Su İşlerinin teklifi ile bakan tarafından atanan bir memurun başkanlık ettiğini anlattı.

Gökçel, son bir yıldır uygulanan kanun yöntemiyle çiftçilerin mağdur edildiğini, sulama birliklerinin "karlı" hale getirilmeye çalışıldığını, sulama suyunun özelleştirilmesinin hazırlıklarının yapıldığını savundu.

Ülkenin suyunun, "özelleştirme" diye peşkeş çekildiğini iddia eden Gökçel, ayrıca 2018'deki kanunla çiftçinin birliklere üyeliğinin zorunlu hale getirildiğini, ancak üyenin hiçbir söz hakkının bulunmadığını, sulayıcının kurumun insafına terk edilerek abone haline getirildiğini öne sürdü.