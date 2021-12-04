CHP Mersin’de Seçim Talebini Nasıl Seslendirdi?

Türkiye’nin ekonomik kriz yaşadığı bugünlerde ana muhalefet partisi CHP, Cumartesi günü Mersin’de düzenlediği ilk miting etkinliğiyle “hemen seçim” talebini artık her kesimden halkın dile getirdiğini vurgulayarak, meydanı dolduran binlerce kişiyle iktidara mesaj verdi.

Mersin Valiliği’den kentin tarihi mekanı Cumhuriyet Meydanı’na izin çıkmayınca, mitinge, yıkıldıktan sonra yerine Millet Bahçesi yapılan Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yanındaki alan evsahipliği yaptı. CHP’ye sadece meydan yasağı değil, bahçe yasağı da getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, Millet Bahçesi’nin de mitinge katılmak isteyenlere açılacağı bilgisi aldıklarını duyurmasına rağmen tam tersi yaşandı. Millet Bahçesi’nin millete kapalı tutulduğu görüldü. Emniyet güçlerince bahçe giriş noktalarında bariyerler çekilerek, mitingi izlemek veya kürsüye yakınlaşmak için bahçe alanına geçmek isteyenlere izin verilmedi. Meydan alanı CHP’li Yenişehir İlçe Belediyesi’nin bölgesinde iken yine bu ilçe sınırları içindeki Millet Bahçesi’nin işletmesi, dolayısıyla kontrolunun ise AKP’li Akdeniz İlçe Belediyesi’nde olduğu işaret edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Milletin Sesi Kılıçdaroğlu” sloganıyla düzenlenen mitingde kürsüyü, kendisinden önce farklı kesimleri temsil eden Mersinliler'e verdi. CHP yönetimince bundan sonraki miting serisinde kürsüye o kentin insanları çıkartılarak sorunlarını dile getirmelerine olanak sağlanması planlanırken, böylece Kılıçdaroğlu’nun da “milletin sesine aracılık edeceği” dile getirildi.

Neden Mersin?

Akdeniz bölgesinde Mersin’de ilki yapılan “Hemen Seçim, Erken Seçim” odaklı mitingler serisine gelecek günlerde diğer altı bölgedeki önemli kentlerde devam edilmesi planlandı. Gelecek miting bölgesi olarak kulislerde Karadeniz bölgesi adres gösterildi. CHP yönetimi, gelecek miting yeri ve tarihini önümüzdeki günlerde ilan edecek.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin’in mevsimsel şartları da dikkate alınarak seçildiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP iktidarına yapıcı tutum ile değil seçim talebiyle sesleneceklerini kaydetti. Özel, “Biz 24 Haziran 2018’deki seçimler ile millet iradesiyle iktidara gelinmesine saygı gösterdik. Milli irade bir başka şekilde, sizin dışınızda birilerini tercih etmiş. O günden bugüne iktidara çözüm önerileri sunduk. Muhalefet partisi olma sorumluluğuyla iktidara, yaptığı yanlışları eleştirip, doğru yolu gösteriyorduk. Ancak işleri yoluna koymaya niyetli olanlara, yolunda gitmek isteyenlere yol gösterileceğini düşünüyoruz. Çözmeyi, yolunda gitmeyi istemiyorlar. Bunların artık yol yürümeleri, yönetme kapasitelerini göstermeleri mümkün değil, memleketin hayrına olan iktidarın değişmesi. Bunun için de, kısaca, bu kadar yolsuzluğu, bu kadar haksızlığı, bu kadar eşitsizliği, bu kadar yoksulluğu ancak sandık paklar, sandık temizler dedik. Ve bundan sonra yol göstermek, eleştirmek, doğrusunu söylemek yerine sandığa davet etmeyi uygun gördük. Bunun yolu erken seçim, hatta artık erken değil, hemen seçim diyoruz. Ardahan’dan Edirne’ye, Antalya’dan Rize’ye, Hakkari’den Kayseri’ye gittiğinizde esnaf dükkanında, kahvede, halde vatandaşa 'Nasılsın?' diye soruyorsunuz, o sana 'Beni bırak, erken seçim ne zaman?' diye soruyor. Halkın bu kadar yüksek bir talebi olunca artık erken seçim bir derhal seçim talebine dönüştü. Bunu dile getiriyoruz” dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti yönetimiyle sıkıntısı olduğu iddiasını yalanladı ve İmamoğlu’nun diğer bölgelerde yapılacak bazı mitinglere katılabileceğini ancak bugün Mersin’e zaten tüm belediye başkanlarını getirmek gibi bir planlama yapılmadığını da açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, miting için kent seçiminde Mersin’in hem tarım hem de sanayii sektörlerinde ekonomik krizi en ağır şekilde hisseden kent olmasının etkili olduğunu açıkladı. Başarır, “Mersin özgürlüğün kenti. Mersin umudun kenti, çiftçinin kenti. Türkiye’de en fazla işsizliğin yaşandığı kent. O yüzden Türkiye’de AKP’ye en fazla tepki veren yer Mersin. Biz en çok mağdur olan yeriz, hiç yatırım yapılmayan bir yer. Cumhuriyet Meydanımızı bile kullanmamızı engelleyenlerin yaşadığı bir kent. İşte o yüzden Mersin’den Türkiye’ye bir mesaj vereceğiz. Mersin bir tarım kenti, ezilen köylüler, işsiz binlerce, yüzbinlerce genç, kadınlarımız, tencere kaynamayan işçilerimiz, ezinlenlerin en çok olduğu yer Mersinimiz. O yüzden Mersin’de oldu. Ben Mersin’de olduğu için de onurluyum, gururluyum çünkü benim memleketim Türkiye’ye bir mesaj verecek. İşsizlere, emeklilere, köylüye, ezilenlere umut, güneş buradan doğacak. Ben sabaha kadar uyumadım. Güneşin doğuşunu izledim. Gerçekten, defalarca da gözlerim doldu. O yüzden, umut buradan yükselecek diyorum.” diye konuştu.

“Patates, soğan… Güle güle Erdoğan”, “Hükümet istifa” sloganları

Sıklıkla “Tayyip istifa”, Hükümet istifa”, “Hak, Hukuk, Adalet”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarının yankılandığı meydan, miting başlangıç saati 13.00 öncesinde binlerce kişiyi ağırlamaya başladı. Resmi ifadeyle 37 bin kişilik olduğu açıklanan meydan alanı bitiş noktası olarak düşünülen noktada oluşturulmuş polis bariyeri arkasında çok sayıda kişi olduğu görüldü. Sahneye ‘drone’ ile yansıtılan meydan görüntülerinde arkadaki sokaklara doğru dağılmış katılımcılar olduğu da gözlendi.

Kılıçdaroğlu, kısa tuttuğu konuşması sırasında zaman zaman atılan sloganlarda çok kısa duraksamalarda bulunurken, öndeki bir grup çiftçi tarafından söylenen “Patates, soğan.. Güle güle Erdoğan” ifadesinin ise yeterince duyulmadığını belirterek, kendisi seslendirdi.

CHP mitingde “kadın” aktörler sahnede, dinleyiciler arasında da ağırlıktaydı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kürsüye eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte çıktığı gibi beraberinde anons ile çağırılan belediye başkanları yanı sıra eşlerini de sahneye davet etti.

Ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanısıra yakın kentler Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer halkı selamladı.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun eşiyle birlikte dün akşam ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu Dersim Ovacık’ta yaşanan çatışmada ölen Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’nun bugün cenaze töreni bulunması nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı. Kürsü konuşmaları başlamadan önce ölen Mersinli astsubay ve tüm terörle mücadelede ölenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca alandaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı yapılırken, oluşan “kırmızı renk” ağırlığı kürsüden “gelincik tarlası” olarak yorumlandı.

“Portakalım, mandalinam, limonum dalında kaldı”

Meydanda emekliler ve çiftçilerden katılım yoğunluğu dikkat çekti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun kürsü mesajlarında da ekonomi ekseninde çiftçi sorunlarına yönelik çözüm önerileri ön plana çıktı. Yine işsiz gençleri hedefleyen çözümleri de sıraladı.

Mitingte “millet temsilcileri” olarak seçilmiş isimlerden kürsüye önce Mersin Kale Köyü’nden çitfçi Naile Uyanık ve “Dalında kaldı portakalımız, mandalinamız, limonumuz. Gübre alamıyoruz. Çok kötü durum, şu anda köylüler aç. Eskiden bahçe sattık mı kızımızı, oğlumuzu evlendiriyorduk, traktör alıyorduk. Şu anda ne oğlan kız bir çuval un alabilirse köylü şükrediyor. 200 liraysa bir çuval un şimdi 400 liraya 5 kilo un alıyor. Ne olursunuz yardım edin. Türkiye duy sesimizi” diye sitemlerini seslendirdi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu ancak üniversiteli işsiz olduğunu söyleyen Ebru Akyürek de, iki yıldır iş aradığını ve atanamayan öğretmenler olarak çözüm istediklerini anlattı.

Batıkent semtinde esnaf Mesut Tur da, bir buçuk yaşındaki küçük kızına mama, bebek bezi almakta çok zorlandığını, beş yaşındaki büyük kızını kreşe göndermekte sıkıntı yaşadığını anlatarak, “Kemal amca, kemal abi bize yardım etsin kurtarsın bizi bu durumdan çok ama çok zor durumayız” diye konuştu.

Tarih öğretmenliği ve sosyal hizmet alanlarında iki üniversite diplomalı işsiz olduğunu söyleyen Cennet Yünlü, bir otelde çalışarak altı kardeş içinde okuyan tek çocuk olduğunu ancak şimdi işsiz kaldığını dile getirdi. Yünlü, “Çiftçi teyzemiz meyvemiz dalında kaldı dedi ama bizim umudumuz yarı yolda kaldı” dedi.

Mezitli’de çiftçi Elif Yıldırım da mazot pahalılığına dikkat çekerek, şeker hastalı olarak ilaç almakta zorlandığını ve gözlerinde rahatsızlığın arttığını söyledi.

"İşsizlik, geçim derdi ve gelecek kaygısı"

VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı miting katılımcıları Mersinliler'den Muradiye Özçelik, “Erken seçim istiyoruz. Hepimiz yoksul insanlar olduk. Geçinemiyoruz, bize verdiği 600 lira engelli maaşı, 5 kişiyiz, 600 lirayla nasıl geçinilir?” derken Erdoğan ailesi harcamalarına tepkiliydi. “İyi niyetiyle, dürüstlükle, Atatürk’ün partisi olduğu için her şey inşallah iyi olacak” sözleriyle de CHP’ye güvendiğini anlattı.

Emeklilerden Muazzez Kazel de, “Emekliyiz, maaşımız yetmiyor. Çok dardayız. 3 milyon (3 bin lira) emekli maaşı. Evimiz kendimizin ama evi olmayanlara çok acıyorum. Diyorum nasıl, 1 buçuk (bin 500 lira) kira verecekler, öbürüyle nasıl yaşayacaklar?” diye geçim derdini aktardı.

Bir başka emekli Halis Kaya da, 3 bin lira emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek, kirada oturduğunu ve geriye elinde bir şey kalmadığını artık CHP’nin bunu çözmediğini istediğini söyledi.

Üniversite mezunu, yüksek lisans diplomalı işsiz olduğunu söyleyen Gülifer Kazel de “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olarak hırsızlık saltanatının bitmesini istiyoruz. Artık gençler olarak geleceğimizi, önümüzü görmek istiyoruz. Bu belirsizliklerden bıktık artık. Yani insan olarak bizi görmüyorlar. Yukarıdan, tepeden bakıyorlar. Kibirliler hepsi de yani. Ben yüksek lisans mezunuyum, şimdi işsizim. 4 sene de emekliliğime kalmış, iş bulamıyorum şu anda. Gerçekten çok sıkıntıdayım. İktisat, kamu yönetimi mezunuyum, şu anda da İş Güvenliği bölümünü okuyorum. Yani kendimi sürekli geliştiriyorum ama önümüz açılmıyor. Biz yani anlayacak artık bir yönetim gelsin istiyoruz” diye anlattı.

Genç dinleyicilerden Ali Hünkar Ercan da, “Geleceğimizi CHP’de görüyoruz. Artık AK Parti’nin bittiği bir dönem. Gençler umutsuz bir durumda, artık yurt dışına, buna kardeşim dahil, yurt dışına gitmeye çalışan ve gidecek olan biri. Çünkü Türkiye’de artık gelecek görülmüyor. (CHP yöneticileri) Halkın içinde olmaları bizi çok mutlu ediyor. İki tane üniversite mezunuyum, bir tanesi Adalet Ön Lisans mezunuyum, yani hiçbir iş imkanı yok, hiçbir şey yok. Hiçbir gelecek göremiyoruz. Bundan daha büyük ne sorun olabilir? İşe girmek istiyorsun, asgari ücret sıfatında… Asgari ücret normalde vasıfsız insanlara verilen bir ücrettir. Biz vasıflı bir insanız ve bölümümüzde de iddialıyız. Yani gençlere hiçbir vaat yok ya. O yüzden artık değişmesi lazım” tepkisini paylaştı.

