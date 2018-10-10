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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

MİT tırları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koydu.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

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