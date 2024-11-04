CHP Milletvekili Gökhan Günaydın, 'Beni nasıl almazsınız' diyerek polisle tartıştı

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde bugün CHP'li Meclis Üyeleri, içeri alınmadı. Meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. CHP'liler polis tarafından oradan atıldıklarını iddia etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, darp raporu alıp şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Esenyurt Belediyesi'nde görevli olan üyelerin alınmaması nedeniyle gelen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, polisle konuştu ancak konuşma tartışmaya dönüştü.

İTİŞME ANLARI KAMERAYA YANSIDI!

Günaydın'ın tek başına belediye binasına girmeye çalıştı. Günaydın, milletvekili olduğunu yani dokunulmazlığı olduğunu belirtse de polis dinlemedi. İçeri girmeye çalışan Günaydın, polis tarafından engellendi.

Bu sırada polis ve Günaydın'ın itişme anları kameraya yansıdı. Günaydın görüntüleri 'Milletvekiline değil sınıra barikat..' diyerek paylaştı.