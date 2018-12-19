HABER

CHP Milletvekili Mehmet Göker, Fatih Portakal'ı böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 20:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği gazeteci Fatih Portakal'a destek veren CHP'li Mehmet Göker, Meclis kürsüsüne portakalla ve mandalinayla çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın eleştirdiği Fatih Portakal'a destek veren CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kürsüye portakal, mandalina ve Fatih Portakal posteriyle çıktı.
1

"FATİH PORTAKAL'I SİZE YEDİRTMEYİZ"

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, CHP milletvekilleri konuşmalarını yaptı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, meclis kürsüsünde konuşurken elindeki portakal ve mandalinayı gösterdi.

2

Ardından Fatih Portakal'ın posterini eline alan CHP'li vekil şunları söyledi:

"Şimdi bakın size şöyle göstereceğim. Bu portakal, bu mandalina bu da Fatih Portakal. Buradan size sesleniyoruz; portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz."

3

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak, şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası..."

Erdoğan ise, önceki gün Fatih Portakal’ı, bu sözlerinden dolayı hedef almıştı. Erdoğan, “Birileri çıkmış portakal mıdır, narenciye midir, haddini bil; haddini bilmezsen bu millet patlatır enseni!” ifadelerini kullanmıştı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Boğaz trafiğine fırtına engeliBoğaz trafiğine fırtına engeli
SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş: Patriot sistemleri Türkiye'nin elini güçlendirecekSETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş: Patriot sistemleri Türkiye'nin elini güçlendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal CHP'li Mehmet Göker meclis mandalina portakal

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çıldırdı! 7. devir geldi

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

İçişleri 1 milyon 500 bin lira ödül koymuştu! IŞİD'li Ayşenur İnci serbest bırakıldı

IŞİD'li Ayşenur İnci serbest bırakıldı

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Valilik açıkladı! Yarın okullar tatil edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahreden kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen'de kaza! Acı haber geldi

İstanbul beyaza büründü! Fotoğraflar az önce geldi

İstanbul beyaza büründü! Fotoğraflar az önce geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.