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  4. CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel arıcı kıyafetiyle basın toplantısı düzenledi

CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel arıcı kıyafetiyle basın toplantısı düzenledi

16.02.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcı kıyafetiyle basın toplantısı düzenledi. Adıgüzel yaptığı açıklamada, “Türkiye sahte bal cenneti olmuştur. Türkiye’de market raflarındaki kalem bazında yüzde 92’sinin sahte olduğunu evraklarıyla göstermiştim. Bu ülkede sahte balla çocuklarımız, gençlerimiz zehirlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel arıcı kıyafetiyle basın toplantısı düzenledi

Adıgüzel, TBMM’de arıcıların giydiği koruyucu kıyafeti giyerek düzenlediği basın toplantısında arıcılığa ve bal üretimine dikkat çekti.

"TÜRKİYE SAHTE BAL CENNETİ OLMUŞTUR"

Adıgüzel, arılara şeker verilmediğini söyleyerek, “Bu memlekette arı görmemiş, arı uğramamış yapay bal var demiştik. Bu memlekette arı görmemiş bal kavramından sonra arıcılıkta vicdan, ahlak görmemiş insan da var. Hükümet sadece arı ölümlerine değil, sahte bal üretilmesi ve satılmasına da duyarsızdır. Türkiye sahte bal cenneti olmuştur. Türkiye’de market raflarındaki kalem bazında yüzde 92’sinin sahte olduğunu evraklarıyla göstermiştim. Bu ülkede sahte balla çocuklarımız, gençlerimiz zehirlenmektedir. Geçtiğimiz hafta Güneydoğu’dan gelen 10 TIR sahte balın Adana’ya geldiğini öğrendik” dedi.

"TÜRKİYE BAL ÜRETİMİNDE DÜNYA İKİNCİSİDİR"

Adıgüzel, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye bal üretiminde dünya ikincisidir, kovan sayısı bakımından dünya üçüncüsüdür. Arıcılar, arıcılığı hükümetin yüzünden bıraktılar. Körük ile arıları kovalarız. Arıcılar arıları körüklemekten vazgeçtiler.”

"ARICILAR BU KÖRÜĞÜ ARILARA YAPMAYACAK"

Türkiye Arıcılar Birliği kurucusunun dayısı olduğunu söyleyerek, kendisinin körüğü bilerek yaktığını belirten Adıgüzel, “Bu şekilde arıları kovalıyoruz, balı alıyoruz. Ama şu anda bazı fırsatçılardan, kötü niyetli kişilerden fırsat bulamıyoruz. Arıcılar bu körüğü arılara yapmayacak. Kimlere yapacak? Arıcıları bölen, arıları öldüren, ticaret, siyaset, ihanet odaklarına sıkıyoruz. Merdiven altı şeker üreten, arı görmeden bal yapan sahtekarlara sıkıyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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