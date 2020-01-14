CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına milletvekili Gaytancıoğlu ve avukatı Bahadır Berk ile sanıklardan Ö.Ö. ve avukatı Onur Engin katıldı. Kadın sanık Ö.F.Ö. ise istirahat raporu olduğu için duruşmaya katılmadı.

Sanık Ö.Ö, duruşmada, emniyette verdiği ifadesini kabul ettiğini, eşiyle Gaytancıoğlu arasında yaşananlardan sonradan haberi olduğunu, herhangi bir şantajda bulunmadığını ileri sürdü.

Sanığın avukatı Onur Engin de müvekkillerinin Gaytancıoğlu'na şantaj yapmadığını savunarak, "Müvekkillerim milletvekiline herhangi bir şantajda bulunup para almadı. Gaytancıoğlu'nun şantaj yapıldığını iddia ettiği görüntüler, parayı verdikten sonra ortaya çıktı. Yani görüntülerle şantaj yapılıp para alındığı durumu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

'MAHREM GÖRÜNTÜLERİ HER YERE YAYACAĞIZ' DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Milletvekili Gaytancıoğlu ise Ö.F.Ö'nün kendisine şantaj yaparak 250 bin lira istediğini, parayı vermezse elinde bulunan mahrem görüntüleri her yere yayacağını söylediğini öne sürerek, bu sebeple kadın sanık ile kızını işe yerleştirdiğini iddia etti.