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CHP Milletvekili Sera Kadıgil TİP’e geçti

25.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı.

Kadıgil, aldığı kararla ilgili olarak "saray rejiminden kurtuluş mücadelesine sol bir ağırlık noktasından destek olmak istediğini" ifade etti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçti. Kadıgil konuyla ilgili twitter mesajında, "Bilin ki bu adımı saray rejiminden kurtuluş mücadelesine köstek olmak için değil, bilakis daha sol bir ağırlık noktasından destek olmak için atıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıgil, söz konusu mesajının içinde yayınladığı mektubunda da, "Bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Fikrim hür, vicdanım rahat. Gerçekten tanıyanların beni anlayacağını biliyorum. Evet, bu ayrılığın sebebi ne bir kavga ne de bir tartışma. Tertemiz bir ideolojik ayrılıkla karşınızdayım" dedi.

Birlikte mücadele etmekten gurur duyduğunu belirttiği Millet İttifakı'nın ağırlık merkezinin "genel itibariyle yine milliyetçi ve/veya muhafazakar çizgide olduğunu" ifade eden Kadıgil, Türkiye'de bu eksende hak ettiği ağırlıkta temsil edilmediğini hisseden milyonlarca insan olduğunu ve kendinin de bunlardan biri olduğunu vurguladı.

37 yaşındaki Kadıgil, "inandığı değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak" ve "bu düzeni toptan değiştirmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını" bildirdi.

Türkiye İşçi Partisi de twitter hesabından, "Hoş geldin Sera Kadıgil! Birlikte daha güçlü, daha inatçıyız" paylaşımında bulundu:

Sera Kadıgil'in katılımının ardından TİP'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı dörde yükseldi. CHP'nin milletvekili sayısı ise 135'e düştü.

DW,DHA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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