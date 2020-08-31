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'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kırşehir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı sırasında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a polisin tekme attığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "CHP’lilerin 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahalesi, CHP’li vekile tekme atıldı" şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının izin dilekçesinde 30 Ağustos günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere Valilikten izin talebinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, doğrudan halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele koşulları göz önünde bulundurularak salgınla mücadele sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla izin verilmediği bildirildi.

'HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMADI'

İzin verilmemesine rağmen 30 Ağustos günü yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fener alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21.30’da fener alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde sayın milletvekiline, il başkanına ve belediye başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur. Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir."

'POLİSİN VEKİLE TEKME ATTIĞINA DAİR BİR DURUM KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerinin üzerine yürümesi sonucu çıkan kargaşada Milletvekili Metin İlhan’a polis tarafından tekme atıldığının iddia edildiği bildirilen açıklamada, "Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir, dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA


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