CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı

Özkan, "Hollanda'nın Lahey Uluslararası Adalet Divanı, Bosna'da yaşananlara 'soykırım' derken, Sırp komutan Mladiç müebbet hapse mahkum edilirken, Bosna kasabı olarak bilinen Karadzic'e 40 yıl hapis cezası verirken, Srebrenitsa katliamında suçlu bulunan ayrıca onlarca kişi ağır hapis cezasına çarptırılırken, Hollanda yüksek mahkemesi Srebrenitsa katliamında 'ülkesini kısmen suçlu' bulurken, Nobel Komitesi'nin bunları görmezlikten gelip, savaş suçlularına hayranlığını belirten birine ödül vermesi çok düşündürücüdür." açıklamasını yaptı.

Bosna'da, 24 yıldır acıların dinmediğini ve bitmediğini, hala kayıplara ulaşma mücadelesi verildiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Nobel Komitesi'nin, Peter Handke'ye verilen ödülü geri alması hak, hukuk mücadelesi veren bütün dünya halklarının vicdanlarını bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Ayrıca, bugüne kadar ülkemizden ve birçok ülkeden Nobel Edebiyat Ödülü alan şahsiyetlerin bu skandala seyirci kalmayacağına ve gerekli tepkiyi koyacaklarına inanmaktayız. CHP milletvekilleri olarak, Nobel Komitesinin bu skandal kararını kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz."

