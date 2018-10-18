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CHP milletvekilleri, yerel seçimler için Şırnak'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

CUMUHURİYET Halk Partisi (CHP), milletvekili ve belediye başkanı çıkaramadığı kentlerte incelemelerde bulunmaları için 3'er kişilik ekipler oluşturdu.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- CUMUHURİYET Halk Partisi (CHP), milletvekili ve belediye başkanı çıkaramadığı kentlerte incelemelerde bulunmaları için 3'er kişilik ekipler oluşturdu. Bu çerçevede 2'si milletvekili 3 CHP'li Şırnak'ta incelemelerde ve temaslarda bulundu.
CHP'nin, milletvekili ve belediye başkanı çıkaramadığı illere 3 kişilik heyet gönderdiği program kapsamında, Şırnak'a gelen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Parti Meclis Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Parti binasında partililerle görüştükten sonra Şırnak'ta bulunan sivil toplum kuruluşları ile görüşecek, esnaf ziyareti yapıp halkın sorunlarını dinleyecek. CHP il binasında heyet adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Sebebi ziyaretimiz biraz yerel seçimler ile ilgili. Malumunuz ülke 6 ay sonra yerel seçim maratonuna girecek. Biz de bu bölgelerin Doğu ve Güneydoğu'nun Cumhuriyet Halk Partisi açısından gözden çıkarılmış yerler olmadığının, buralarda da aynı ilgi ve alaka ile seçime hazırlanmak istediğimiz için hiç milletvekili ve belediye başkanı çıkaramadığımız 44 ile 142 milletvekilimiz, parti meclis üyemiz pazara kadar 3 günlük bir programla ziyaretlerde bulunacağız. Görüş alışverişinde bulunacağız. Ve bunları rapor ederek yerel seçimde en fazla başarıyı en iyi sonucu nasıl alırızın çalışmalarını yapıp, raporlarımızı sunacağız. Bu ziyaretlerimizin daha fazla olması gerekir bizler de farkındayız. Bölgenin sorunlarına aslında çare olabilecek parti CHP'dir. Biraz ihmal edilmişlik vardır. Bizler bunları telafi etmek için inşallah çaba göstereceğiz. Çünkü, buralar eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan yerlerdi. İnşallah tekrar o günleri geri getireceğiz" dedi.
CHP PM Üyesi Erbil Aydınlık da, öğrenecekleri eksikliklerini gidereceklerini ve bu nokktada partiye kazanımların hesabını yaptıklarını ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu'daki tek parti meclis üyesiyim ve partinin bu noktalardaki eksikliklerini daha doğrusu bu noktada partimize kazandıracaklarımızın hesabını yapıyoruz. Ve bu bölgeler uzun süredir gerek milletvekili çıkarırken, gerekse belediye başkanlığı seçim dönemlerinde HDP'nin ağırlıklı olduğu ama bizden CHP'den geçme olduğu için biz burada HDP'ye kazandırdığımız oylar neden HDP'ye gitti ? Bunu araştırmak en önemlisi. Halkımız neden bizden uzaklaştı ? Biz halkımıza bu aşamada kendimizi nasıl anlatabiliriz, bu yüzden geldik. Halkımızın talepleri ile onlar için iyi adımlar atacağımızı ve onlar için çalışacağımızın aslında bir mesajını vermek için geldik. Bu çalışmaların tabii ki buralarda devam etmesini halkla her zaman iç içe olmasını ve onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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CHP milletvekilleri, yerel seçimler için Şırnak'taCHP milletvekilleri, yerel seçimler için Şırnak'ta

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