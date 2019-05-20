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CHP milletvekillerine 23 Haziran için sefer görev emri

20.05.2019 20:23 | Son Güncelleme

CHP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, milletvekillerini de seferber etmeye hazırlanıyor. CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla milletvekillerine gönderilen genelgede, TBMM çalışmaları için nöbetçi kalacak isimler dışındaki tüm milletvekillerine, hangi ilçede, hangi görevi üstlenecekleri belirlendi.

CHP milletvekillerine 23 Haziran için sefer görev emri

CHP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, milletvekillerini de seferber etmeye hazırlanıyor.

CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla milletvekillerine gönderilen genelgede, TBMM çalışmaları için nöbetçi kalacak isimler dışındaki tüm milletvekillerine, hangi ilçede, hangi görevi üstlenecekleri belirlendi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yeni seçim kampanyasını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin de katılacağı toplantıyla çarşamba günü açıklayacak.

Seçim sonrasında "Herşey güzel olacak" sloganı ile ön plana çıkan İmamoğlu'nun yeni seçim sloganları ve vaadlerini de açıklaması bekleniyor.

CHP yönetimi, İmamoğlu'nun ön planda olacağı ve büyük mitingler yapılmayacağı, seçmenle yüzyüze iletişimi içeren kampanya yürütmeyi planlıyor.

Buna göre başta İstanbul il yönetimi olmak üzere il başkanlarının hemşehri derneklerini harekete geçirme görevi verilirken, partili belediye başkanları da İmamoğlu'nun kampanyasına destek olacak.

'En etkin katılımı sağlamak'

Bu kapsamda CHP milletvekilleri için de görevlendirme yapıldı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla milletvekillerine gönderilen genelgede, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle miletvekillerimizin etkin katılımını sağlamak amacıyla yeni çalışma düzeni oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda milletvekillerimizin bir bölümünün TBMM çalışmalarına katılmaları, bir bölümünün ise İstanbul seçiminde görevlendirilmeleri öngörülmüştür" denildi.

Genelgede, her bir milletvekilinin isminin karşısında görev alanları da yazıldı.

Ekrem İmamoğlu

Buna göre TBMM çalışmaları için görevlendirilenler dışında milletvekilleri, "ilçe sorumlusu", görev yeri İstanbul olarak belirlenenler, süreç içinde grup başkanvekilleri tarafından verilecek görevleri yapmak, "konu/sorunlar itibariyle görevlendirilen" milletvekilleri, sorunlar itibariyle uzmanlık gerektiren konularda ya da seçmen profili etkileri bakımından verilecek işleri yürütmekle görevlendirildi.

Genelgede, İstanbul'da görevlendirilen milletvekillerinin seçim kampanyasının, başlangıcı olan 22 Mayıs'tan itibariyle görev yerlerinde çalışmalara başlayacakları ve bayram süresince de kendi seçim bölgelerinde olacağı bildirildi.

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