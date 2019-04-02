HABER

CHP, milletvekillerini ilçe seçim kurullarında görevlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "İstanbul milletvekillerimizin yanı sıra farklı illerden gelen birçok milletvekilimiz de ilçe seçim kurullarında nöbet tutuyor, irademize sahip çıkıyor"

İSTANBUL (AA) - CHP, İstanbul'da ilçe seçim kurullarında itiraz süreçlerini takip etmek üzere milletvekillerini görevlendirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların içinin rahat olmasını isteyerek, hangi adaya oy verirse versin tüm İstanbulluların oyunu koruyacaklarını belirtti.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm İstanbul milletvekillerimizin yan sıra farklı illerden gelen birçok milletvekilimiz de ilçe seçim kurullarında nöbet tutuyor, irademize sahip çıkıyor. Grup başkanvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız da bizimle birlikte İstanbul'da çalışmalarımıza büyük destek oluyor. İstanbul'da seçim sonucunu değiştirebilecek hiçbir durum söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olarak görevine başlayacak."

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Hasankeyf’te kuralar çekildiHasankeyf’te kuralar çekildi
Komünist başkan, Tunceli’ye "Ovacık" modelini getirmek istiyorKomünist başkan, Tunceli’ye "Ovacık" modelini getirmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.