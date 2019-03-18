HABER

CHP mitinginde ‘Bozkurt’ işareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar, ‘Bozkurt’ işareti yaptı.

CHP mitinginde ‘Bozkurt’ işareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar, ‘Bozkurt’ işareti yaptı. Bunu gören Kılıçdaroğlu, Ülkücülerin de mitingde olduğunu ve onlara soru sormak istediğini söyleyerek tank palet fabrikası ile ilgili soru yöneltti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Bir memleketin silah fabrikaları o memleketin onurudur, gururu, namusudur. Eğer bir iktidar kalkar kendi silah fabrikasını tank palet fabrikasını, değeri 20 milyon dolar olan fabrikanın en büyük hissesini yüzde 49.9’unu Katar ordusuna pazarlarsa ben onlara milliyetçi demem, ben onlara Ülkücü demem. Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin, bunu asla kabul etmem. Milliyetçilik, Ülkücülük başımın üstüne. Kim bu bayrağa sahipse, kim bu bayrağı seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı orduya satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir, Ülkücüdür.” dedi.

CHP mitinginde ‘Bozkurt’ işareti

CHP mitinginde ‘Bozkurt’ işareti

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım"
Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyimKurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.