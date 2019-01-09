CHP Muğla milletvekillerinden Kissebükü tepkisi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Kissebükü'ne verilen yapılaşma izni dünya markası gulet turizminin ölüm fermanıdır." dedi.

Girgin, beraberinde partisinin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bodrum'un Kissebükü bölgesine özel bir şirket tarafından yapılması planlanan otelle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yeryüzü cenneti" olarak tabir edilen Gökova Körfezi'nin dünya markası olduğunu belirten Girgin, "Ne yazık ki iktidarın doymak bilmez beton sevdası yüzünden Gökova cenneti mahvedilmek üzeredir. Halkın yıllarca imara açtırmamak için direndiği Kissebükü-Adalıyalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi için imara açılmıştır." diye konuştu.

Kissebükü'ne verilen yapılaşma izninin, dünya markası gulet turizminin ölüm fermanı olduğunu savunan Girgin, Mazı, Çökertme, Ören ve Akbük yalılarının da imara açılmasıyla bu fermanın tamamen uygulanmış olacağını dile getirdi.

Bu nedenle bölgedeki marinaların cazibelerini yitireceğini, yatların Yunan adalarına gideceğini vurgulayan Girgin, şöyle konuştu: