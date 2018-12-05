CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, 8-9 Aralık'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Doğa Hakları Çalıştayı' düzenlenecek. Türkiye'deki tüm doğa mücadelecilerini çalıştayımıza davet ediyorum." dedi.

Karaca, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ve dünyada iklim değişikliği ve buna bağlı felaketlerin görülmeye başlandığını belirtti.

Polonya'da yapılan iklim zirvesinin, Türkiye kamuoyunda bir magazin haberi kadar yer almadığını ifade eden Karaca, iktidarın iklim değişikliği konusunda duyarsız davrandığını savundu.

Türkiye'nin "Paris İklim Anlaşması"nın imzacısı ülkeler arasında bulunduğunu anımsatan Karaca, hayata geçirilmesi için bu anlaşmanın TBMM'de onaylanması gerektiğine işaret etti.

İsveç'te iklim değişikliğine karşı 15 yaşındaki bir gencin, Aydın Kızılcaköy'de ise yapılması planlanan jeotermal santrale karşı 77 yaşındaki bir kadının yaptığı eyleme ilişkin fotoğrafları gösteren Karaca, doğa mücadelesi için ülkelerin, sınırların ve yaşın bir öneminin olmadığını kaydetti.