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CHP, Muğla'da "Doğa Hakları Çalıştayı" düzenliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, 8-9 Aralık'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Doğa Hakları Çalıştayı' düzenlenecek. Türkiye'deki tüm doğa mücadelecilerini çalıştayımıza davet ediyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, 8-9 Aralık'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Doğa Hakları Çalıştayı' düzenlenecek. Türkiye'deki tüm doğa mücadelecilerini çalıştayımıza davet ediyorum." dedi.

Karaca, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ve dünyada iklim değişikliği ve buna bağlı felaketlerin görülmeye başlandığını belirtti.

Polonya'da yapılan iklim zirvesinin, Türkiye kamuoyunda bir magazin haberi kadar yer almadığını ifade eden Karaca, iktidarın iklim değişikliği konusunda duyarsız davrandığını savundu.

Türkiye'nin "Paris İklim Anlaşması"nın imzacısı ülkeler arasında bulunduğunu anımsatan Karaca, hayata geçirilmesi için bu anlaşmanın TBMM'de onaylanması gerektiğine işaret etti.

İsveç'te iklim değişikliğine karşı 15 yaşındaki bir gencin, Aydın Kızılcaköy'de ise yapılması planlanan jeotermal santrale karşı 77 yaşındaki bir kadının yaptığı eyleme ilişkin fotoğrafları gösteren Karaca, doğa mücadelesi için ülkelerin, sınırların ve yaşın bir öneminin olmadığını kaydetti.

- "Çalıştayla ilgili rapor hazırlanacak"

Basın organlarında, Sinop'ta 650 binden fazla ağacın kesildiği nükleer santral projesinden vazgeçildiğine dair haberlerin yer aldığını hatırlatan Karaca, bu haberlerin doğru olması dileğinde bulundu.

Doğa hakları ve iklim değişikliği konularına önem verdiklerini belirten Karaca, "CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, 8-9 Aralık'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Doğa Hakları Çalıştayı' düzenlenecek. Türkiye'deki tüm doğa mücadelecilerini çalıştayımıza davet ediyorum." diye konuştu.

Karaca, çalıştayda, "Sağlıklı bir tarım ve gıda, atık azaltımı ve yönetimi, kıyıların, SİT alanlarının, yaban hayatının ve ormanların korunması için neler yapılabileceğinin" tartışılacağını, bu konuda bir rapor hazırlanacağını bildirdi.

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