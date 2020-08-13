CHP Muharrem İnce'nin İddialarını Reddetti

Ana muhalefet partisi CHP, 28 Haziran 2018'deki seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Muharrem İnce'nin bugün parti yönetimini hedef alan suçlamalarını reddetti. İnce’nin iddiasının aksine kendisine destek verildiğini bildirdi. Açıklamada, İnce'nin örgütlerin destek vermediği iddiası yalanlanarak 27 milyon liralık destek verildiği kaydedildi. İnce’nin “2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 bin sandık boş bırakıldı” şeklindeki iddiasına ise CHP’nin seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıktığı ifadesiyle karşılık verildi. Sandıklara sahip çıkma çabasının sadece CHP ile değil Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütüldüğü de kaydedildi. İnce'nin, seçimi CHP’ye Kürt seçmenlerin kazandırdığı buna rağmen seçimden sonra partinin Kürt seçmene “yürekten bir teşekkür” edemediği iddiasına ilişkin olarak da tüm seçimlerde parti genel başkanı ve parti sözcülerinin inanç ve kökenlerini dikkate almadan, hangi partiden olursa olsun, seçmenlere teşekkür etmiş oldukları cevabı verildi.

İnce’nin CHP’nin, Cumhurbaşkanı adayından ziyade Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tanıtımını yaptığı şeklindeki açıklamasına da 2018’de hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri yapıldığı bu nedenle de iki seçimli kampanyada Kılıçdaroğlu ve genel seçim kampanyasının billboardlarda temsil oranının “Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3/1, filmlerde ise yine Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 5/1’dir” olduğu kaydedildi. CHP’nin yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İddia: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı Kampanyasına gerekli desteği vermemiştir. Örgütler gerekli desteği alamamıştır. Gerçek: 2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek miktarı 82 Milyon TL’dir... Bu rakamın 27 Milyon TL’si örgütlere, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyasında kullanılmak üzere aktarılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı destek kampanyasında 26 Milyon TL bağış toplanmış ve bu kampanya süresince harcanmıştır. Bir önceki seçim kampanyamızın toplam bütçesi ise sadece 16 Milyon TL'dir.

“Silivri'de dünür belediye başkan adayi gösterildi” İddia: Cumhuriyet Halk Partisi, 2018 Cumhurbaşkanı adayına yakın isimleri siyaseten engellemiş ve aday göstermemiştir. Gerçek: Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de (İstanbul Silivri ilçe belediye başkanlığı adayı Özcan Işıklar) dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir. (Bu arada Işıklar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanamadı.) İddia: Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ile iletişimini koparmış, bilgi akışı sağlamamıştır. Gerçek: Seçim günü saat 16.30’da Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı adayımızı aramış seçim gecesi sonuçların sayın Genel Başkanımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet sayın Cumhurbaşkanı adayımız tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta önce Genel Başkanımızın talimatı ile Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel, randevu alarak, seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyonun nasıl işletileceği yönünde bilgi aktarmak üzere Cumhurbaşkanı Adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir. Yaklaşık 3 saatlik bir bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel’e koruması tarafından Cumhurbaşkanı Adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca Genel Merkez Yöneticilerimiz tarafından, kendisine basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin, hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir.