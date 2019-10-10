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CHP MYK olağanüstü toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1,5 saat süren MYK toplantısında, Barış Pınarı Harekatı detaylı olarak ele alındı - MYK'de, açıklamalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a, iktidar kanadınca mutlaka tepki gösterilmesi gerektiği dile getirilirken, Şam yönetimiyle de doğrudan ilişki kurulması değerlendirildi - Harekatın başarıyla tamamlanması için CHP'nin tam destek verdiği dile getirilen MYK'de, dezenformasyonu önlemek için hem hükümet hem de askeri yetkililerin düzenli bilgi aktarmasının önemine işaret edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), açıklamalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a, iktidar kanadının mutlaka tepki göstermesi gerektiği belirtilirken, Şam yönetimiyle de doğrudan ilişki kurulmasının değerlendirildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı 1,5 saat sürdü. Barış Pınarı Harekatı'nın detaylı olarak ele alındığı MYK'de tartışmaların iki ana konu üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Bunlardan ilkinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu, diğerinin ise Türkiye'nin, Şam yönetimi ile diyalog eksikliği başlığı olduğu ifade edildi.

CHP'nin harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediği vurgulanan MYK'de, Trump'ın, Türkiye'yi "cezalandırmaya dönük" tavrının ise kabul edilemez olduğu belirtildi. Hükümet kanadının, Trump'ın tutumuna yönelik "bir devlet tepkisi" göstermesi gerektiğinin altı çizilen MYK'de, Trump'ın farklı açıklamalarla dünya nezdinde Türkiye'nin onurunu zedelediği vurgulandı.

- Şam ile aracısız diyalog öne çıktı

CHP'den daha önce yapılan açıklamalarda da sürekli gündeme gelen Şam yönetimi ile doğrudan temas kurulması konusunun, MYK'de de detaylı olarak ele alındığı öğrenildi.

Şam ile kurulacak diyaloğun şu an için çok önemli olduğu belirtilen MYK'de, dünyada YPG'yi terörist olarak kabul eden iki ülkeden birinin Türkiye, diğerinin ise Suriye olduğu dile getirildi.

Hem harekat hem de sonrası için Şam yönetimi ile mutlaka aracısız irtibat kurulmasının önemine vurgu yapılan MYK'de, harekat bölgesinde bulunduğu belirtilen 100 bin DEAŞ'lı teröristin asıl muhatabının Suriye yönetimi olduğunun altı çizildi.

- Sürekli bilgi akışı sağlanmalı

MYK'de, harekatla ilgili dezenformasyonu önlemek için hem hükümet hem de askeri yetkililerin, düzenli bilgi aktarmasının önemine de işaret edildiği belirtildi.

MYK'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatla ilgili bilgi vermek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramasının da konuşulduğu öğrenildi. MYK'ye konuşmayla ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, askerlerin sağ salim dönmesi temennisinde bulunurken, "Allah yar ve yardımcımız olsun" dediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da askerlerin morallerinin çok yüksek olduğunu ve harekatın planlandığı şekilde başarıyla sürdürüldüğünü söylediği ifade edildi.

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