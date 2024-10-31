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  4. CHP MYK'sı Özgür Özel başkanlığında Esenyurt'ta toplandı

CHP MYK'sı Özgür Özel başkanlığında Esenyurt'ta toplandı

31.10.2024 16:10
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP yönetimi İstanbul'da toplandı. CHP, resmi hesabından yaptığı paylaşımla MYK toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında başladığını duyurdu.

CHP MYK'sı Özgür Özel başkanlığında Esenyurt'ta toplandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sevk edildiği mahkeme tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Diğer yandan Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atandı. Karara tepki gösteren CHP lideri Özel, partilerinin Antalya kampının iptal edildiğini, milletvekillerinin İstanbul'da toplanacağını duyurmuştu.

CHP MYK ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Yaşananların ardından CHP, resmi hesabından yaptığı paylaşımla MYK toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında başladığını duyurdu.
CHP'nin MYK paylaşımı şu şekilde:

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"Genel Başkanımız Özgür Özel, Esenyurt İlçe Başkanlığımızda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantımıza başkanlık etti."
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP Esenyurt Belediyesi
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