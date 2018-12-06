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CHP MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

Yerel seçim gündemiyle toplanan MYK'de, PM'ye sunulacak belediye başkan adaylarının durumları görüşülecek - MYK sonrasında toplanacak PM'de ise aralarında 5 büyükşehirin de olduğu 300'e yakın yerde adayların açıklanması bekleniyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaşık 300 seçim bölgesi için yapılan eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alınacak.

MYK durumunu görüştüğü adayları saat 13.00'te yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'nin onayına sunacak.

MYK'nin ardından, aralarında Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir'in de bulunduğu büyükşehirler ile 300'e yakın il, ilçe ve belde adayının PM onayına sunulması bekleniyor.

CHP 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.

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