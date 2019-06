CHP MYK toplandı

Öztrak, "Artık seçimler bitmiştir, ülkemizin yakıcı sorunların çözüm beklemektedir. Seçim ortamın gerginliğinden bir an önce çıkmalıdır. Kuşkusuz burada en önemli görev hükümete düşmektedir. CHP'li belediyeler 7 temel ilke çerçevesinde hizmetlerini yürüteceklerdir. CHP'li belediyeler herkesi kucaklayacak ve belediyecilik halk için yapılacaktır. Her kuruşun hesabı verilecektir. CHP'li belediyelerde her iş ehline verilecektir, adaletli bir yönetim anlayış hakim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizim başkanlara genelge engeli çıkarmamalıdır"

AK Parti belediyelerinin 25 yıldır kullandığı yetkilerin bakanlık genelgeleriyle CHP'li belediyelerden alındığını savunan Öztrak, şöyle devam etti:

"Bugünlere tüzüklerle, genelgelerle çarpışarak geldik diyenler bugün bizim başkanlara genelge engeli çıkarmamalıdır. Belediye başkanlığı bir temsil makamı değil, hizmet makamıdır. Hizmet etme yetkisi vatandaşlarımız tarafından verilmiştir. Belediye başkanlarımızı çalıştırmamak için atılacak her adım millete yapılmış saygısızlıktır."