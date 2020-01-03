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  4. CHP MYK toplandı

CHP MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da dış politika başta olmak üzere, son siyasi gelişmeler ele alındı - MYK'da, CHP'nin yönetimde olduğu 11 büyükşehir belediyesinde yaptırılan anket sonuçları da değerlendirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde MYK toplantısına başkanlık etti.

Yaklaşık 4 saat süren MYK'de, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi başta olmak üzere, Libya tezkeresi ve yaşanan son siyasi gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin Libya'ya gönderilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun Süleymani'nin öldürülmesi konusunda ise Türkiye'nin gelişmeler karşısında itidalli davranarak, Orta Doğu'daki ateşten uzak tutulması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve CHP'nin tezlerinin iyi anlatılmasını söylediği de aktarıldı.

- Memnuniyet anketi sunumu

MYK'de, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Yerel Yönetimler Birimi tarafından CHP'nin yönetimde olduğu 11 büyükşehir belediyesinde yaptırılan anket sonuçları da değerlendirildi.

Anketi yapan firma tarafından Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerine sunum yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, devam eden ilçe kongreleri hakkında da MYK üyelerine bilgi verildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu MYK

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