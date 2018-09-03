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CHP MYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısında, ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile tarım ve hayvancılık konuları değerlendirildi - Kılıçdaroğlu'nun cuma günü MYK'yi yeniden toplayarak "yerel yönetimler takvimini" belirleyeceği, ardından Parti Meclisi'ni toplayacağı belirtildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantıda, ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Ekonomiye ilişkin sunum yapılan toplantıda, hayvancılık ve tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar da ele alındı.

Toplantıda, ayrıca yaklaşan yerel seçimlere hazırlık ve aday belirleme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında cuma günü tekrar toplanacak MYK'de, "yerel yönetimler takvimi"nin belirleneceği belirtildi.

Bu toplantının ardından Parti Meclisi'nin (PM) toplantıya çağrılarak, yerel seçimlere ilişkin yol haritasının netleştirileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK

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