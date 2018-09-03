CHP MYK toplantısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantıda, ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Ekonomiye ilişkin sunum yapılan toplantıda, hayvancılık ve tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar da ele alındı.

Toplantıda, ayrıca yaklaşan yerel seçimlere hazırlık ve aday belirleme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında cuma günü tekrar toplanacak MYK'de, "yerel yönetimler takvimi"nin belirleneceği belirtildi.

Bu toplantının ardından Parti Meclisi'nin (PM) toplantıya çağrılarak, yerel seçimlere ilişkin yol haritasının netleştirileceği ifade edildi.

