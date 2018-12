CHP MYK toplantısı

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu, engelli vatandaşların her türlü ekonomik, sosyal faaliyetlere katılabilmeleri, toplumda diğer bireylerden farksız yer alabilmeleri için CHP'nin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"Peki bu düşüşün arkasında ne var?" diye soran Öztrak, "Her şeyden önce ekonomideki yavaşlama var. Ekonomide 'ani duruş' diyebileceğimiz ölçüde hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor. Bu da fiyatların aşağı doğru gitmesine neden oluyor. Vergi ve akaryakıt ürünlerindeki indirimin de bunda etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii en önemlisi TÜİK'te değişen başkan yardımcısı var. Tüm bu gelişmeler enflasyonu kasım ayında aşağı çekmiş gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Saray idaresi batık müteahhitleri rahatlatmak, dökülen betona yeniden can suyu vermek amacıyla ucu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banknot Matbaasına kadar uzanabilecek yeni bir hortum operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Millete sürekli talkım veren saray, üzümün salkımını beton ve faiz lobisine yedirmeye hazırlanıyor. Saray, bankaların elindeki bakırları devlet eliyle altın yapmaya uğraşıyor ancak atladıkları bir konu var bakırdan altın olmaz. Hiçbir simyacı bunu beceremedi. Aspirin hastalığı tedavi etmez, bir koyundan bu kadar çok post çıkmaz."

Londra'da, Berlin'de, New York'ta, Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde de ondan daha iyisini vermeye çalışacağız. Bu hizmete talibiz. Biz, Çankaya'yı Mamak'tan ayırmayız, Sultangazi'yi Beşiktaş'tan farklı görmeyiz. 784 bin kilometrekare vatan toprağının her bir karışı ve orada yaşayan her bir yurttaşımız bizim için aynı derecede kutsal ve hizmete layıktır."

- "Şamarın sesi her yerden duyulacaktır"

Türkiye'nin gerçek gündeminin artan işsizlik, yangın yerine dönen mutfaklar, ekonomi olduğunun altını çizen Öztrak, "Ülkemizin yeniden büyümeye başlaması, vatandaşımızın giderek zorlandığı borcunu ödeyebilmesi, demokrasinin, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bekası için 4 ay sonra yapılacak seçimlerde milletimizin kendi iradesini hiçe sayan, sıkıntılarını göremeyen bu kadrolara atacağı şamarın sesi her yerden duyulacaktır." şeklinde konuştu.

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde Alman Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'le görüşmesine sert tepki verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bu seyahatimiz esnasında, Alman Parlamentosunda Türk-Alman Parlamenterler Grubu diye bir grup var. Kendileri bir toplantı istemişler biz de yaptık. Bu toplantıda her partiden milletvekili vardı. Bunlar Almanya'da, Alman halkının seçmiş olduğu milletvekilleri. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. 'Şu gelsin, bu gelmesin' diyemeyiz, gideriz o kurumla görüşmeyi yaparız." yanıtını verdi.