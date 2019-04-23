CHP MYK toplantısı

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen grupların belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine talimat vererek, "Bize oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenilecek. Her dert bizim derdimizmiş gibi kabul edilecek ve bu kitlelerle tekrar kucaklaşılacak." dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırı gündeme geldi ve olaya ilişkin bazı görüntüler izlendi, fotoğraflar incelendi.

Toplantıda; video, fotoğraflar ve tutanaklara göre, taşların öbek öbek daha önce olay yerine konulduğu, çatıdan sopa dağıtıldığı, ifadelerine başvurulan 37 kişinin dışında 15 kişinin bu olayları provoke ettiği belirtildi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan, Ankara Milletvekili Murat Emir, eski cumhuriyet savcısı Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Umut Akdoğan, Celal Çelik'in yer aldığı komisyon, konuyla ilgili çalışma yürüterek bilgi toplayacak.