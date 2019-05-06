CHP MYK toplantısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu "Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yaşadığı sorunlar", Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise "yerel seçimlerde yaşanan oy geçişleri"ne ilişkin sunum yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın "gıda sorunu, hal yasası, tarım" konularında görüşlerini paylaştığı toplantıda, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Toplantıda, Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye gelişi, Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmaları ve dış gelişmeler de değerlendirildi.

