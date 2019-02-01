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CHP Nazilli ilçe yönetimi görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

CHP Aydın İl Sekreteri Okan Kılıç: - "Genel merkezimizin almış olduğu kararlar neticesinde örgüt kültürüne ve parti tüzüğüne uygun düşmeyen, aykırı davranışlarda bulunan Nazilli ilçe örgütümüz il yönetim kurulu kararıyla görevden alınmıştır"

CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci ve ilçe yönetimi görevden alındı.

CHP Aydın İl Sekreteri Okan Kılıç, yaptığı açıklamada, CHP'nin şahısların kişisel emellerine göre hareket etmediğini, yüce bir amaç için kurulduğunu kaydetti.

Kılıç, seçim sürecinde Cumhur İttifakı'na karşı herkesin bir arada ve omuz omuza hareket etmesi gerektiğini belirterek "günün bireysel beklenti ve çıkar günü değil, birlik günü" olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Genel merkezimizin almış olduğu kararlar neticesinde örgüt kültürüne ve parti tüzüğüne uygun düşmeyen, aykırı davranışlarda bulunan Nazilli ilçe örgütümüz il yönetim kurulu kararıyla görevden alınmıştır. Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi için önümüzdeki günlerde ortak akılla, dinamik ve güçlü bir Nazilli örgütünü kuracağız. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi davasına, Türkiye Cumhuriyeti sevdasıyla sahip çıkacağız."

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CHP Görevden Alma ilçe yönetimi Nazilli

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