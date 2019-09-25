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CHP Niğde Milletvekili Gürer: “Tarımda plansızlık ülkemizi sıkıntıya soktu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 23:40 | Son Güncelleme

Türkiye’de ithale dayalı yabancı çiftçileri sevindiren bir anlayış ile tarım yapıldığını kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımda plansızlık ülkemizi sıkıntıya soktu” dedi.CHP’nin bazı illerde görevlendirdiği milletvekillerinden oluşan heyet Erzincan’a geldi.

Türkiye’de ithale dayalı yabancı çiftçileri sevindiren bir anlayış ile tarım yapıldığını kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımda plansızlık ülkemizi sıkıntıya soktu” dedi.
CHP’nin bazı illerde görevlendirdiği milletvekillerinden oluşan heyet Erzincan’a geldi. Erzincan’da CHP’li heyet gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere STK’lara ziyaretlerde bulundu. Türkiye genelinde 22 ile partili bir heyet göndererek yaşanan sorunlara çözüm bulmak için çalışmalar yapacaklarını bildiren CHP’li milletvekilleri, işsizlik, tarım, sağlık, ekonomi ve sosyo-kültürel alanların tespiti için rapor hazırlayacaklarını kaydetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda farklı bölgelerdeki siyasi iklim ve bir sonraki dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla çalışma ve değerlendirme yapmak üzere Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırcıoğlu, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçek, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan Ziraat Odasında çiftçilerle bir araya geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Tarımda plansızlık ülkemizi sıkıntıya soktu”
Türkiye’de ithale dayalı yabancı çiftçileri sevindiren bir anlayış ile tarım yapıldığını kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımda plansızlık ülkemizi sıkıntıya soktu” dedi. Gürer, şöyle konuştu:
“Kırsalda yaşayan insanımızı üretimin içerisine tutmazsak onların kent merkezlerine yığılmasına neden olursak özellikle büyük kentlerin canlarını okumuş oluruz. Tarımda plansızlık ülkemizi sıkıntıya soktu. İthale dayalı yabancı çiftçileri sevindiren bir anlayış ile tarım yapıyoruz. 1 lira 10 kuruştan satılan arpayı tüccar alırken 200 bin ton arpanın gümrüğü sıfırlandı. Hayvancılıkta da benzer bir durum var. Artık stok fazlalığı vermeye başladı. Plansızca ülkeye sokulan karkas etten dolayı stoklar dolu. Kendi hayvancılığımızı doğru desteklemediğimiz için şu an buzağı ölümlerinin yüzde 14’lere çıktığı bir ülke haline geldik. Hayvana yarayan yemi 12 ay vermezsen et ve süt alamazsın. 12 ay o yemi verdiğin zaman yem maliyeti fiyatı katlıyor bu sefer üretici hayvanı kesime gönderiyor. Kısacası şu anda Türkiye’nin tarım politikası iflas etmiş durumdadır. Yeni bir çıkış için iktidara yöntemler öneriyoruz. Bunun nasıl olması gerektiğini söylüyoruz. Diyoruz ki bir yıl önceden hangi bölgede hangi ürün üretilecekse o ürün saptanmalı en iyi verimin sağlandığı en iyi hasadın yapıldığı ürünlerde çiftçi buna yönlendirilmelidir.”

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