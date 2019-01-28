CHP'nin 145 adayı açıklandı

CHP'nin İstanbul ve İzmir ilçelerinin de bulunduğu diğer belediye başkan adayları şöyle:

"TOPLAM 842 ADAYI AÇIKLADIK"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün 29 ilçeyi açıkladıklarını, bu ilde açıkladıkları ilçe sayısının 30'u bulduğunu söyledi.

Bugünkülerle Türkiye genelinde toplam 842 belediye başkan adayını açıkladıklarını belirten Torun, özverili çalışmalarından dolayı bütün PM üyelerine teşekkürlerini sundu. Torun, "Yaklaşık 100 belediyemiz kaldı, bunları da önümüzdeki hafta açıklamış olacağız. Ve tüm belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Torun, her şeyin planladıkları gibi devam ettiğini, birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde CHP'li belediyelerin görüleceğini kaydetti.

"BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPACAKTIR"



Açıkladıkları adaylara güvendiklerini vurgulayan Torun, "İnşallah 31 Mart akşamı birçok belediyemizi kazanmış olacak ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız." dedi.

Açıklamasının ardından Torun, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. "İstanbul'da 29 ilçe açıklandı. Şişli ve Kadıköy adaylarında bir değişiklik mi var?" sorusuna Torun, "Arkadaşlarımız PM'de yeniden değerlendirilmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasından vazgeçmesiyle ilgili soruya Torun, "Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte İstanbul'a çok değer katacak ve inşallah büyükşehir başta olmak üzere birçok ilçemizde başarılı çalışmalar yapacaktır." yanıtını verdi.

