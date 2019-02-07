CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu (İsim isim aday listesi)

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim için 16 aday daha açıklandı. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç, Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal oldu.
İŞTE CHP'NİN AZ ÖNCE AÇIKLADIĞI ADAYLAR
Adana Karataş Mehmet Yıldız
Etimesgut- Celal Çelik
Hatay Arsuz - Asaf güven
Kumlu - Rıfat Akkuyu
Isparta Yalvaç - Erkan ünal
Maltepe - Ali Kılıç
Silivri- Özcan ışıklar
Bayraklı - Serdar seldal
Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan
Ordu - Mustafa Adıgüzel
Kaş - Hayri Süt
Samsun Bafra - Kemal Bütüner
Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak
Ayrıntılar geliyor...
Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
Trump tarih verdi: Resmen açıklayacağız
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...