CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu (İsim isim aday listesi)

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim için 16 aday daha açıklandı. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç, Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal oldu.

İŞTE CHP'NİN AZ ÖNCE AÇIKLADIĞI ADAYLAR

Adana Karataş Mehmet Yıldız

Etimesgut- Celal Çelik

Hatay Arsuz - Asaf güven

Kumlu - Rıfat Akkuyu

Isparta Yalvaç - Erkan ünal

Maltepe - Ali Kılıç

Silivri- Özcan ışıklar

Bayraklı - Serdar seldal

Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan

Ordu - Mustafa Adıgüzel

Kaş - Hayri Süt

Samsun Bafra - Kemal Bütüner

Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak

Ayrıntılar geliyor...

