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CHP'nin 71 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

SEÇİM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 71 belediye başkan adayı belirlendi. CHP'nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 902 belediye başkan adayı belli oldu. CHP Parti Meclisi'nde Şişli’de Muammer Keskin, Beyoğlu’da Alper Taş, Kadıköy’de Şerdil Dara Odabaşı, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi'nin adaylıkları onaylandı.

CHP'nin 71 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen isimler Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı.

CHP'nin belirlenen 71 adayının isimleri şöyle:

"1 Adana Seyhan Akif Kemal Akay Chp Belediyesi
2 Adana Yüreğir Kamuran Karaca
3 Afyonkarahisar Hocalar Veli Aydoğmuş
4 Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Muhammer Dede
5 Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Kadir Temiz
6 Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Ramazan Tetik
7 Ankara Ayaş Ali Başkaraağaç
8 Ankara Haymana Hacı Aysu
9 Ankara Çubuk Can Kaderoğlu
10 Antalya Akseki Erdoğan Erdoğan
11 Bilecik Merkez Bayırköy Hüseyin Kaygısız
12 Bilecik Merkez Vezirhan Ercan Öztürk
13 Bolu Göynük Necdet Yıldıran
14 Bursa Yıldırım Özgür Erdursun
15 Erzincan Tercan Kargın Esra Polat
16 Erzurum Büyükşehir Mehmet Sait Şimşek
17 Erzurum Köprüköy Hüseyin Hanoğlu
18 Erzurum Pasinler Uğurhan Göksu
19 Erzurum Olur Ferudun Kaplan
20 Erzurum Horasan Medeni Kılıçer
21 Erzurum Oltu Hakan Zengin
22 Erzurum Çat Mahmut Edebali CHP Belediyesi
23 Erzurum Tortum Ömer Dürlü
24 Erzurum Narman Birkan Külekci
25 Erzurum Pazaryolu Bilal Güven
26 Erzurum Uzundere Yaşar Ergün
27 Eskişehir Sarıcakaya Şafak Atay
28 Gümüşhane Torul Ali Osman Araz
29 Hatay Erzin Ökkeş Elmasoğlu
30 Hatay Defne İbrahim Güzel Chp Belediyesi
31 Hatay İskenderun Yılmaz Şahutoğlu
32 Hatay Samandağ Refik Eryılmaz Chp Belediyesi
33 İstanbul Küçükçekmece Kemal Çebi
34 İstanbul Beyoğlu Alper Taş
35 İstanbul Şişli Muammer Keskin Chp Belediyesi
36 İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı Chp Belediyesi
37 İzmir Buca Suat Nezir Chp Belediyesi
38 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ayhan Çiftarslan
39 Karaman Merkez Akçaşehir Abdullah Yeşildaş Aday Değişiyor
40 Kırıkkale Delice Çerikli Mustafa Delice
41 Konya Kadınhanı Veli Köleli
42 Kütahya Tavşanlı Balıköy Emre Aydın
43 Kütahya Tavşanlı Kuruçay Filiz Özata
44 Kütahya Tavşanlı Fisun Aktakka Yıldız
45 Kütahya Tavşanlı Tepecik Nurullah Öztürk
46 Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Serkan Kılıç
47 Malatya Arapgir Haluk Cömertoğlu
48 Malatya Yeşilyurt Erkan Özgün
49 Mersin Erdemli Hüseyin Serin
50 Mersin Akdeniz Sabit Yelkovan
51 Muş Merkez Tansu Saraç
52 Niğde Çamardı Osman Okcu
53 Sakarya Arifiye Muzaffer Cebeci
54 Sivas Gölova Mustafa Şengül
55 Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Emin Çağra
56 Şırnak Merkez Osman Can
57 Şırnak Beytüşşebap Zahit Aykut
58 Şırnak Kasrik Nedim Bilik
59 Şırnak Silopi Cemal Cengiz
60 Şırnak Balveren Ahmet Ertak
61 Tokat Sulusaray Memet Alkan
62 Tokat Merkez Çamlıbel Serhat Evcimen
63 Tokat Turhal Hasan Yücel Resuloğlu
64 Tunceli Çemişgezek Ali Rıza Özçelik
65 Van Muradiye Yavuz Demir Aday Değişiyor
66 Yozgat Çekerek Özükavak Osman Aslan
67 Yozgat Saraykent Kazım Can
68 Yozgat Sarıkaya Karayakup Ali Sonkur
69 Yozgat Sorgun Araplı Ali Büyükerdoğan
70 Yozgat Sorgun Eymir Dursun Tekbaş
71 Yozgat Sorgun Yeniyer Adem Soylu"

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 doğumlu, evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.

muammer kesin


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Okuyucu Yorumları 21 yorum
sarıgül sende hiçmi onur yok genel başkanı olmak istediğin bir partiye hangi mantık ve çıkar sevdasıyla rakip oldun umarım rezil olursun gizli akp destekçisi
süpersin ya.sarıgül e hiç bir zaman güvenmedim.kendinden başkasını tanımaz
fener gibi kümede kalma mücaadelesinde chhp
aradan AK PARTI SIYRILIR ALIR bunlar birlik yapacak kapasiteye sahip insanlar degil AK PARTI goturur
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