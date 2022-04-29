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CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

29.04.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Sosyal medyadan açıklama yapan Özcan, "Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum, ifade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, seyahat etmek üzere bugün geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Özcan’ın hakaret davası konusu gereği gözaltına alındığı öğrenildi. Yurter Özcan'ın, İstanbul Havalimanı Adliyesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

"HENÜZ DETAYLARI BİLMİYORUM"

Yurter Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum, ifade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı CHP
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