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CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

SEÇİM HABERLERİ  | 22.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde İstanbul Adalar ilçesinden gazeteci Erdem Gül’ün aday gösterileceğini söyledi.

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetelerin Ankara Temsilcileri ve bazı yazarlarıyla dün kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu, ülke gündemini değerlendirdiği toplantıda CHP’nin belediye başkanı adayları ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

CHP’nin İstanbul adayının belirlenme sürecini anlatan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da “İstanbullu nasıl bir belediye başkanı istiyor?” diye aday profili yaptıklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, buna en uygun kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

ADALAR’DA ADAY ERDEM GÜL

Kılıçdaroğlu bir soru üzerine, Adalar Belediye Başkanlığı'na da gazeteci Erdem Gül'ün aday gösterileceğini söyledi. CHP'nin Balıkesir İl örgütünün desteğiyle İYİ Parti adayının seçimi kazanacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, diğer il ve ilçelerde adaylar konusunda da iki siyasi partinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

erdem gul

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CHP Adalar Erdem Gül

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