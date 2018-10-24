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CHP'nin Ankara adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

MHP'de Ankara adaylığı için Melih Gökçek isminin öne çıkmasının ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken açıklama geldi.

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi halinde İyi Parti'nin de destekleyeceği iddia edilen Mansur Yavaş, sorusuna "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" şeklinde yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan belediye başkanı adayları ile ilgili açıklama yaptı.

MANSUR YAVAŞ SORUSUNA YANIT!

Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Altay, "CHP’nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi.

'GÖKÇEK, MHP'YE YAKIŞIR BENCE'

MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP’ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye konuştu.


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CHP Mansur Yavaş MHP Melih Gökçek Ankara Engin Altay

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