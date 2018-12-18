HABER

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 16:22 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamanın sonucuna göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Muhittin Böcek oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. PM'de yapılan oylamanın ardından adaylar da netleşmeye başladı.

ANKARA, ADANA, ANTALYA...

CHP PM'de yapılan oylamanın sonucuna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek oldu.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yavaş adaylığının kesinleşmesi sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun'' ifadelerini kullandı.


PARTNERMortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?Mortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?
Kılıçdaroğlu: 2 bin 200 TL'nin altında asgari ücreti kabul etmiyoruz (2)Kılıçdaroğlu: 2 bin 200 TL'nin altında asgari ücreti kabul etmiyoruz (2)
Kılıçdaroğlu: 2 bin 200 TL'nin altında asgari ücreti kabul etmiyoruzKılıçdaroğlu: 2 bin 200 TL'nin altında asgari ücreti kabul etmiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Mansur Yavaş yerel seçim 2019 Son dakika adana Antalya

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Mansur Yavaş hayırlı olsun. Yavaş yavaş geldik ama iyi geldik.
Şimdiden hayırlı olsun
Hayırlısı olsun.Açılış %55-%58'ler olur. En fazla +-1-2 değişim gösterir.Tebrikler.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Erdoğan, Fatih Portakal'n sözlerini hatırlatıp çok sert tepki gösterdi

Erdoğan, Portakal'ın sözlerini hatırlatıp sert tepki gösterdi

'Farklı bir yöntem deniyorlar' deyip açıkladı: Kimse kendini garanti sanmasın

Muharrem Sarıkaya: CHP-İYİ Parti farklı bir yöntem deniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.