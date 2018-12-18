CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. PM'de yapılan oylamanın ardından adaylar da netleşmeye başladı.

ANKARA, ADANA, ANTALYA...

CHP PM'de yapılan oylamanın sonucuna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek oldu.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yavaş adaylığının kesinleşmesi sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun'' ifadelerini kullandı.

Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018



