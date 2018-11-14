CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) bazı isimlerin ön plana çıktığı belirtildi.
ANKARA'DA BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU
Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP'nin Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, Kalecik ve Elmadağ belediye başkan adaylayları belli oldu. Çankaya'da ve Yenimahalle'de mevcut belediye başkanları Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar'ın ismi öne çıktı. Adaylar Kalecik'te Hamza Alper Gümüş, Elmadağ'da ise Adem Barış Aşkın oldu.
ESKİŞEHİR'DE HANGİ İSMLER ADAY GÖSTERİLECEK?
Eskişenir'deki Odunpazarı ve Tepebaşı belediye başkan adaylarının da bugün açıklanabileceği öğrenildi.
Belli olan diğer adayların isimleri şöyle:
Han: Erdal Şanlı
Mahmudiye: İshak Gündoğan
Tepebaşı Ahmet Ataç
Odunpazarı: Kazım Kurt
Kulislerde buna ilişkin kararın Parti Meclisi'nde görüşüleceği belirtildi.
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