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CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

CHP'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için Genel Merkez'de kritik toplantı sürüyor. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Ankara ve Eskişehir'de bazı isimlerin belirlendiği iddia edildi. İşte o isimler.

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) bazı isimlerin ön plana çıktığı belirtildi.

ANKARA'DA BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP'nin Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, Kalecik ve Elmadağ belediye başkan adaylayları belli oldu. Çankaya'da ve Yenimahalle'de mevcut belediye başkanları Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar'ın ismi öne çıktı. Adaylar Kalecik'te Hamza Alper Gümüş, Elmadağ'da ise Adem Barış Aşkın oldu.

ESKİŞEHİR'DE HANGİ İSMLER ADAY GÖSTERİLECEK?

Eskişenir'deki Odunpazarı ve Tepebaşı belediye başkan adaylarının da bugün açıklanabileceği öğrenildi.

Belli olan diğer adayların isimleri şöyle:

Han: Erdal Şanlı

Mahmudiye: İshak Gündoğan

Tepebaşı Ahmet Ataç

Odunpazarı: Kazım Kurt

Kulislerde buna ilişkin kararın Parti Meclisi'nde görüşüleceği belirtildi.

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Ankara Eskişehir yerel seçim aday CHP

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