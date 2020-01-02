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  4. CHP’nin başkan adayı İBB Şehir Hatları’na atandı (Cafer Aktürk kimdir?)

CHP’nin başkan adayı İBB Şehir Hatları’na atandı (Cafer Aktürk kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen Cafer Aktürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.

CHP’nin başkan adayı İBB Şehir Hatları’na atandı (Cafer Aktürk kimdir?)

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin son yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı.

Kararda şöyle denildi:
“… Kimlik nolu İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Cafer Aktürk 1 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Sinan Ulaş Kestioğlu’nun önceki üyeliği sona ermiştir.”

İSMET YILDIRIM KARŞISINDA KAYBETTİ

Cafer Aktürk, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP’den Ümraniye belediye başkan adayı olmuştu. İYİ Parti’nin de, aday göstermeyerek desteklediği Aktürk, Ak Parti’nin adayı, KİPTAŞ’ın eski genel müdürü İsmet Yıldırım karşısında başkanlık seçimini kaybetti. İsmet Yıldırım yüzde 54,57 oy alırken, Aktürk’ün oyu 37,51’de kaldı.

CAFER AKTÜRK KİMDİR?

Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne getirilen Cafer Aktürk, 1965 Sivas Zara doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 2011’de aktif siyasete atılan Aktürk, 2012-2014 yılları arasında CHP ilçe sekreterliği, 2015’ten seçimlere kadar da ilçe başkanlığı yaptı. Sivas Zara Yardımlaşma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve Zara Dernekler Federasyonu üyeliği bulunan Aktürk, evli ve bir çocuk babası.

(DHA)

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CHP İBB Şehir Hatları Cafer Aktürk atama

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