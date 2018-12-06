CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor! İsim listesi açıklanacak

CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için bugün önce Merkez Yürütme Kurulu (MYK), ardından Parti Meclisi (PM) toplantısında üçüncü grup adaylar belirlenecek.

BUGÜNE KADAR 252 ADAY AÇIKLANDI

CHP daha önce iki farklı grupta toplam 252 aday açıklarken, bugün ise 300’e yakın aday açıklanması hedefleniyordu. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, aday belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda İYİ Parti’yle işbirliği kapsamının henüz belli olmaması bugün açıklanacak aday listesinin çerçevesinin de dar tutulmasına neden oldu.

YAKLAŞIK 200 ADAY DAHA AÇIKLANABİLİR

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 200 adayın belirlenmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun da hafta başından bu yana pek çok adayın daha belirlenmesine yönelik özel bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun dün CHP’nin kadın aday adaylarıyla olan toplantıya daha az zaman ayırarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile baş başa çalıştığı öğrenildi.

SÜRPRİZLER OLABİLİR

Kılıçdaroğlu’nun aday listesi üzerinde çalışması bugün açıklanacak adaylar arasında bazı sürprizlerin olabileceği yorumlarına neden oldu.