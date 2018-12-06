CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor! İsim listesi açıklanacak

CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için bugün önce Merkez Yürütme Kurulu (MYK), ardından Parti Meclisi (PM) toplantısında üçüncü grup adaylar belirlenecek.
BUGÜNE KADAR 252 ADAY AÇIKLANDI
CHP daha önce iki farklı grupta toplam 252 aday açıklarken, bugün ise 300’e yakın aday açıklanması hedefleniyordu. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, aday belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda İYİ Parti’yle işbirliği kapsamının henüz belli olmaması bugün açıklanacak aday listesinin çerçevesinin de dar tutulmasına neden oldu.
YAKLAŞIK 200 ADAY DAHA AÇIKLANABİLİR
Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 200 adayın belirlenmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun da hafta başından bu yana pek çok adayın daha belirlenmesine yönelik özel bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun dün CHP’nin kadın aday adaylarıyla olan toplantıya daha az zaman ayırarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile baş başa çalıştığı öğrenildi.
SÜRPRİZLER OLABİLİR
Kılıçdaroğlu’nun aday listesi üzerinde çalışması bugün açıklanacak adaylar arasında bazı sürprizlerin olabileceği yorumlarına neden oldu.
3 BÜYÜKŞEHİRDE İLÇELER AÇIKLANABİLİR
CHP kulislerinde; İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarının değil, ancak üç kente ilişkin bazı ilçelerin açıklanabileceği konuşuluyor.
İYİ PARTİ'YE KARŞI HAMLE
CHP içinde İYİ Parti’nin geçen hafta Balıkesir, önceki gün de Mersin büyükşehir adaylarını açıklanmasının rahatsızlık yarattığı ifade edilirken; İYİ Parti’nin söz konusu hamlelerle CHP’yi sıkıştırmayı amaçladığı yorumları yapılıyor. CHP’de bugün açıklanacak adaylar arasında İYİ Parti ile olası işbirliği kapsamında olan bazı adayların olabileceği kaydediliyor.
ESKİŞEHİR, AYDIN VE HATAY'DA AYNI İSİMLERLE DEVAM
CHP’nin sahip olduğu mevcut büyükşehir belediyeleri arasında Eskişehir’de mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, Aydın’da mevcut Başkan Özlem Çerçioğlu ve Hatay’da mevcut Başkan Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesi bekleniyor.
BURSA, MARDİN VE MALATYA BUGÜN AÇIKLANACAK
CHP’nin ayrıca Bursa, Mardin ve Malatya büyükşehir adaylarını bugün açıklaması bekleniyor.
AÇIKLANACAK İLLER
Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra CHP’nin eğilim yoklaması yapılan Çanakkale, Sinop ve Bilecik adayları da bugün kesinlik kazanacak. Ayrıca il belediyesi olarak Kılıçdaroğlu’nun memleketi olan Tunceli ve aralarında Zonguldak, Rize, Kırşehir ve Çankırı’nın olduğu pek çok il belediyesi adayının açıklanacağı belirtiliyor.
KONYA'DA ADAYLAR BELLİ OLUYOR
Konya İl Başkanlığı’nın bugünkü PM öncesi bazı ilçelerde aday açıklaması ise parti içinde tartışmaya neden oldu. PM’de henüz karar alınmadan Konya’da Doğanhisar ve Akşehir adaylarının ilan edilmesine yönelik Konya İl Başkanı Barış Bektaş, söz konusu ilçelerde tek aday olduğu için adayların PM öncesi açıklandığı ifade etti. Bugün Konya’dan Doğanhisar ve Akşehir’in yanı sıra Hüyük ve Yunak ilçe adaylarının da açıklanması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre İYİ Parti ile teknik anlamda görüşmelerin bittiği, iki partinin de karşılıklı olarak teknik raporları birbirlerine sundukları öğrenildi. İşbirliği konusunda gelinen noktada CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki yapılacak görüşmede alınacak siyasi kararın belirleyici olacağı kaydediliyor. Teknik heyetlerin bu aşamadan sonra işbirliğinin kapsamına yönelik başka bir çalışma yapmayacağı ama iki parti arasındaki diyaloğun sürdürülmesine yönelik görüşmelerin sürebileceği ifade edildi.
KADIN ADAYLARA ÖNCELİK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun partisinin kadın aday adaylarına “Belli illerde kadın belediye başkan adayı çıkarın diye telefon ediyorum, şuradan nasıl oluyor da bir kadın belediye başkanı adayı çıkmaz diye. Kadın eli yerel yönetimlerde de olsun” dediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun Türk siyasetinin cumhuriyet devrimlerinde geriye gidiş nedeniyle tıkandığını belirterek, “Cumhuriyet devrimlerinden geriye gidiş bir anlamda kadının siyasetten soyutlanmasıdır. Kadın siyasetin içine güçlü olarak girdiği takdirde geriye gidişin önü de kesilecektir. Çünkü kadın gerçeği görüyor” dediği belirtildi.
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