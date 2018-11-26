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CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkan adaylarını 6 Aralık Perşembe günü açıklayacak.

CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 Aralık Perşembe günü parti genel merkezinde belediye başkan adaylarını açıklayacağı öğrenildi. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...


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CHP Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı

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