CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun, 6 Aral\u0131k Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc parti genel merkezinde belediye ba\u015fkan adaylar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. (DHA)\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nLokman Hekim'in \u015fifa kayna\u011f\u0131yd\u0131! K\u0131\u015f\u0131n bol bol t\u00fcketirseniz...K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Karamollao\u011flu: Yeri geldi\u011fi zaman dirsek temas\u0131 olabilirCHP'li \u00d6ztrak: CHP'yi ter\u00f6rle yan yana getirmek edep yoksunlu\u011fudur
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