CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'de bazı illerin belediye başkan adayları, bugün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı. Buna göre, CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın oldu.
3 İLDE MEVCUT BAŞKAN YENİDEN ADAY
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da yeniden aday gösteren mevcut belediye başkanları arasında yer aldı.
DİĞER İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Artvin için Demirhan Elçin, Batman için Enver Erdem, Bingöl için Vahdettin Uzunyayla, Erzincan için İsmail Taş, Uşak için Asım Kalelioğlu, Karabük için Mehmet Durum aday gösterilen isimler arasında.
ANKARA'DA 2 İLÇEDE BAŞKANLAR YENİDEN ADAY
Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yeniden aday gösterilen mevcut belediye başkan adayları arasındaki isimler oldu.
AHMET AKIN KİMDİR?
1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu.
İlk ve ortaokul eğitimlerimi Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
25, 26 ve 27'inci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26.Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.
Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
AHMET AKIN'DAN İLK DEĞERLENDİRME
CHP'li Akın, ilk değerlendirmesinde, 'Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız' dedi.
Balıkesir'de uzun zamandır beklenen 'CHP'nin adayı kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. İlk değerlendirmesini İHA'ya yapan Akın, "İnsanları ayrıştırmadan, 1 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, etçisi, sütçüsü, emeklisi, esnafı ile herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın, onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır, yakında hepsini vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim 'Balıkesir benim ailem.' Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.
CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ ŞÖYLE:
CHP'nin bugün belirlediği belediye başkan adaylarının tam listesi şöyle:
İL İLÇE ADAY İSMİ
1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı Tutak Erkan Sayan
10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
23 Balıkesir Balya Orhan Gaga
24 Balıkesir Havran Bedri Şahin
25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
28 Batman Gercüş Hamdiye Öner
29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan
30 Batman Beşiri Genco Özel
31 Batman Kozluk Savaş Durmaz
32 Batman Sason Adnan Yaşar
33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan
48 Bursa Orhaneli Vildan Koç
49 Çanakkale Çan Bülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
59 Denizli Güney Mustafa Urtekin
60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan
68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU
69 Giresun Tirebolu Burhan Takır
70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
75 Kars Arpaçay Enver Akkaya
76 Kars Susuz Oğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
81 Kocaeli Darıca Yakup Törk
82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
92 Ordu Akkuş Bayram Görür
93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan
94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut
97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
100 Sivas İmranlı Murat Açıl
101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel
102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan
112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ
117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
131 Artvin Merkez Demirhan Elçin
132 Batman Merkez Enver Erdem
133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
136 Erzincan Merkez İsmail Taş
137 Karabük Merkez Mehmet Durum
138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan
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