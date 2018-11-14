CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'de bazı illerin belediye başkan adayları, bugün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı. Buna göre, CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın oldu.

3 İLDE MEVCUT BAŞKAN YENİDEN ADAY



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da yeniden aday gösteren mevcut belediye başkanları arasında yer aldı.

DİĞER İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



Artvin için Demirhan Elçin, Batman için Enver Erdem, Bingöl için Vahdettin Uzunyayla, Erzincan için İsmail Taş, Uşak için Asım Kalelioğlu, Karabük için Mehmet Durum aday gösterilen isimler arasında.

ANKARA'DA 2 İLÇEDE BAŞKANLAR YENİDEN ADAY



Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yeniden aday gösterilen mevcut belediye başkan adayları arasındaki isimler oldu.

AHMET AKIN KİMDİR?



1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokul eğitimlerimi Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

25, 26 ve 27'inci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26.Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.