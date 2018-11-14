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CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

CHP'nin birçok il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Belli olan isimler arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da yer aldı. Balıkesir için Ahmet Akın aday gösterildi. İşte CHP'nin açıklanan il ve ilçe belediye başkan adaylarının tam listesi...

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'de bazı illerin belediye başkan adayları, bugün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı. Buna göre, CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın oldu.

3 İLDE MEVCUT BAŞKAN YENİDEN ADAY

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da yeniden aday gösteren mevcut belediye başkanları arasında yer aldı.

DİĞER İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Artvin için Demirhan Elçin, Batman için Enver Erdem, Bingöl için Vahdettin Uzunyayla, Erzincan için İsmail Taş, Uşak için Asım Kalelioğlu, Karabük için Mehmet Durum aday gösterilen isimler arasında.

ANKARA'DA 2 İLÇEDE BAŞKANLAR YENİDEN ADAY

Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yeniden aday gösterilen mevcut belediye başkan adayları arasındaki isimler oldu.

AHMET AKIN KİMDİR?

1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu.
İlk ve ortaokul eğitimlerimi Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
25, 26 ve 27'inci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26.Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.
Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET AKIN'DAN İLK DEĞERLENDİRME

CHP'li Akın, ilk değerlendirmesinde, 'Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız' dedi.

Balıkesir'de uzun zamandır beklenen 'CHP'nin adayı kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. İlk değerlendirmesini İHA'ya yapan Akın, "İnsanları ayrıştırmadan, 1 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, etçisi, sütçüsü, emeklisi, esnafı ile herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın, onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır, yakında hepsini vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim 'Balıkesir benim ailem.' Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.

CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ ŞÖYLE:

CHP'nin bugün belirlediği belediye başkan adaylarının tam listesi şöyle:

İL İLÇE ADAY İSMİ

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

92 Ordu Akkuş Bayram Görür

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan

98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

100 Sivas İmranlı Murat Açıl

101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi

110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan Elçin

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

136 Erzincan Merkez İsmail Taş

137 Karabük Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan

140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ahmet Akın Balıkesir'e hayırlı uğurlu olsun şimdiden
Ahmet bey çok değerli bir şahsiyettir. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir insandır. Balıkesirli yurttaşlarımın gereken kıymeti vereceğine inanıyorum. O da Balıkesire borcunu fazlasıyla ödeyecektir.
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