CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia: Partili değil, kamuoyunda da tanınmıyor

Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü.
İddialar gündem yaratırken; Çapa, söz konusu adayla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun da bilgisi olduğunu öne sürdü.
Öte yandan Çapa, “Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.” ifadelerini kullandı.
Çapa'nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday için yazdıkları şöyle:
Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben duyunca ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum