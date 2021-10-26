CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia: Partili değil, kamuoyunda da tanınmıyor

Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü.

İddialar gündem yaratırken; Çapa, söz konusu adayla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun da bilgisi olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Çapa, “Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.” ifadelerini kullandı.

Çapa'nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday için yazdıkları şöyle:

Aslında Meral Akşener, sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.

AKŞENER ADAYI 'İDEAL' OLARAK GÖRÜYOR

İşte o yüzden Sn Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği 'arkasında parti desteği olmayan' adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan gibi yetki kullanabilir' diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?

EKREM İMAMOĞLU ADAY DEĞİL

Oradaki aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam.

SEÇMEN BEĞENİR Mİ? EMİN DEĞİLİM

Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben duyunca ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu.





