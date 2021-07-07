CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu. Açılışa, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını vurgulayan açıklamalar damga vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadeleri ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağını yönünde güçlü sinyaller verdi.

Sadece Kuşoğlu değil, CHP’li belediye başkanları da aynı vurguyu yaptı.

CHP'Lİ TAŞDELEN: İLK SEÇİMDE ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE OTURTACAĞIZ

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin merdivenlerinden tek tek çıkacağız ve Mansur Başkanı oraya oturtacağız demiştim” diyen CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Oturttuk mu?, Belediyeyi haramilerden kurtardık mı?” diye sordu, CHP’liler de “evet” diye haykırdı.

Taşdelen, “İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’nün merdivenlerinden köşke oturtacağız” dedi.

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

7 Ocak 1958'de Erzurum'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlandı.



