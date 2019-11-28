HABER

CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:09 | Son Güncelleme

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Arkadaşlarına intihar edeceğine dair mesaj gönderen Eren D.'nin aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.

CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Olay, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerihe bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.

'SİYANÜR' NOTU

Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin, aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi. (DHA)

chp-eski-genclik-kollari-baskani-olu-bulundu_3237_dhaphoto1

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltındaGaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında
Kanal İstanbul İhalesi İçin Nihai ÇED Raporu BekleniyorKanal İstanbul İhalesi İçin Nihai ÇED Raporu Bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Döşemealtı CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. Siyanür intihar

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

Mardin'de feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.