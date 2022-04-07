CHP'nin 'her çiftçiye bedava traktör' vaadi: Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama! 'Çarpıcı olsun diye'

CHP'nin 2019 Mart seçimleri öncesinde duyurduğu 'CHP'li belediyelerde çiftçiye bedava traktör' vaadi gündeme oturmuştu. Sosyal medyada vaadin yerine getirilip getirilmediği tartışmalara yol açarken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya açıklık getirdi. Özel, paylaşılan video klipte CHP'li belediyelerde çiftçilerin traktör alacak kadar "yüzünün güleceğinin" anlatıldığını söyledi.

"KLİBİ KAMPANYA EKİBİ HAZIRLADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Özgür Özel şöyle konuştu:

"Bizim o zamanki kampanya ekibi o zaman dedi ki "Çok güzel bir klibimiz var. CHP'li belediyelerdeki çiftçilere belediyenin verdiği desteği anlatabilmek için bunu sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur." Çünkü o sırada ben Aydın, Muğla, Denizli, Afyon, oralarda çok geziyordum. Klibi paylaştık. O video yok artık, aranırsa bulunabiliyor.

"ÇARPICI OLSUN DİYE"

"Videoda şöyle bir şey söyleniyor:

"Eğer CHP'li belediyenin olduğu bir yerde çiftçiyseniz, örneğin Aydın Belediyesi, size tohum desteği veriyor, gübre desteği veriyor, ürün tarlada kalacak olursa da toptan alıp yoksullara dağıtıyor. Böyle olunca, CHP'li Aydın Belediyesi'ndeki çiftçi halinden memnun. O yüzden eğer CHP'li belediye seçerseniz 5 yılın sonunda herhalde bir traktör alacak kadar yüzünüzü güldürür.

"Ama çarpıcı olsun diye başlığı 'CHP'ye oy verene traktör bedava'."

SEÇİM ÖNCESİNDE PAYLAŞMIŞTI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel Twitter hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör..." notuyla video klip paylaşmıştı.



